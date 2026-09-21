Renunció María Belén Agudiez tras los cambios en la Quinta de Olivos

Tras los cambios en la Quinta de Olivos, el gobierno nacional oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez a la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, un cargo que dependía del área encabezada por Karina Milei. La salida quedó establecida mediante el Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial.

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La norma establece que la renuncia tiene vigencia desde el 20 de septiembre y fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El decreto no precisa los motivos de la dimisión y se limita a aceptar la salida y agradecer a la funcionaria por los servicios prestados.

Agudiez había sido designada como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia en enero de 2024. Su salida se conoció pocos días después de los cambios implementados por el Gobierno en la organización y seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos.

Qué pasó en la Quinta de Olivos

La renuncia se produjo luego de una reestructuración de la residencia presidencial anunciada la semana pasada. El Gobierno decidió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y ampliar las atribuciones de la Casa Militar, que pasó a asumir la responsabilidad integral de la seguridad de la quinta y de las demás residencias presidenciales. El Ejecutivo justificó la medida por la necesidad de elevar los estándares de seguridad y eficiencia del Presidente y su entorno, además de mencionar la situación internacional y los preparativos vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina.

La reorganización contempla que la Casa Militar, encabezada por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, quede a cargo de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. El traspaso también incluye responsabilidades y bienes vinculados con la administración de la quinta. De acuerdo con el Gobierno, el proceso para completar la transferencia se extenderá durante un plazo máximo de 60 días.

Reducción del personal civil

Los cambios también alcanzaron al personal que trabaja en la residencia presidencial. Según informó el Gobierno, las tareas administrativas, de limpieza y de cocina continuarán en manos de trabajadores civiles, aunque se prevé una reducción de la estructura y de la cantidad de empleados que permanecen en Olivos. La modificación se produjo en un contexto de versiones sobre posibles filtraciones de información desde la residencia presidencial. En paralelo con la reestructuración, trascendió que trabajadores de la quinta tuvieron inconvenientes para ingresar a sus puestos de trabajo.

La Casa Militar será desde ahora el organismo encargado de concentrar las tareas vinculadas con la seguridad presidencial y la administración de la residencia, mientras que las funciones civiles permanecerán separadas de las tareas de custodia.