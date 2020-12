El jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner le dedicó su discurso durante el debate de la reforma previsional al hombre que fue golpeado y arrestado durante la votación de la reforma previsional del macrismo en 2017 y que exclamó que sus familiares "son todos gorilas". El ya célebre Daniel Cantieri.

Así lo expresó sobre el cierre de una encendida exposición final en la sesión maratónica del día martes en la Cámara Baja: "Es ley hoy por los jubilados, por las jubiladas y por el compañero (Daniel) Cantieri", exclamó.

En diciembre de 2017 un momento cómico ocurrió entre tanta represión policial a los manifestantes, cuando la periodista Cynthia García le puso el micrófono a un hombre que estaba siendo detenido por personal policial. La periodista le consultó su hombre, su DNI y algún mensaje para llevarle tranquilidad a sus familiares: "Que se vayan a la puta que los pario, son gorilas", exclamó.

En un largo discurso, recordó el momento en el que desde Juntos por el Cambio lanzaron balas de goma a la gente que se movilizaba contra la reforma previsional. "Cómo sabía que iban a traer una piedras porque son muy previsibles".

Les traje las balas de goma que ustedes usaron, estas son las balas de goma que ustedes usaron. Ustedes perdieron una elección, pero ustedes son el poder, defienden al poder y los que resistieron son los que estuvieron afuera de la plaza en 2017", agregó mostrando dos proyectiles en sus manos.

El discurso de Máximo

El jefe del bloque diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, señaló que con la votación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria el Gobierno está "cumpliendo" con lo que dijo "en la campaña electoral".



"Lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con lo que dijimos en la campaña electoral, que creíamos que esta fórmula era la mejor para que jubilados y jubiladas paulatinamente pudieran recuperar los ingresos que perdieron con el cambio de fórmula que hizo Mauricio Macri, y no sólo por el cambio de fórmula sino con la política macro", remarcó.

El titular de la bancada oficialista recordó: "En el 2017, el Jefe de Gabinete del macrismo, Marcos Peña, durante el proceso electoral, le aseguró a todos y a todas que no iba a haber una reforma previsional en la Argentina. Meses después, nos encontrábamos con la instalación de esta fórmula que hoy venimos a cambiar".



"La ex presidenta tuvo que vetar el 82% vital y móvil para jubilados y jubiladas. ¿Por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Uno no puede proponer cosas para joder al otro, uno tiene que ser racional. Tuvieron cuatro años para aprobar esa ley vetada por Cristina", aseveró.