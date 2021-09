Pablo Moyano apuntó contra Larreta por pedir la quita de la indemnización a los trabajadores despedidos

Rodríguez Larreta propuso una reforma laboral que atenta contra los trabajadores y el referente camionero no dudó en cruzarlo. "Juntos por el Curro", los renombró.

El Secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, apuntó duramente contra Horacio Rodríguez Larreta y varios precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio tras sus declaraciones en relación a la reforma laboral que quieren llevar adelante y que atenta contra los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuál fue la propuesta? El jefe de Gobierno de la Ciudad anunció que pretende eliminar la indemnización por despido y que se instale un sistema como el de la construcción: que el trabajador/a pague una cuota con su propio sueldo y en caso de ser echado, se pague su propia indemnización.

Ante esto, el sindicalista salió a advertir a todo el sector obrero de cara a lo que se viene si votan a la Oposición y pidió que "tengan memoria" pensando en las legislativas del próximo domingo 12 de septiembre. Siguiendo por la misma línea, el hijo de Hugo invitó a que los trabajadores voten al Peronismo y argumentó: "La derecha te quita derechos, en cambio el Peronismo se los otorga a los trabajadores". Es importante recordar que el Frente Sindical para el Modelo Nacional, con Moyano a la cabeza, fue quien impidió la reforma laboral que intentó aplicar el gobierno de Mauricio Macri en el Congreso.

Luego que Rodríguez Larreta y compañía dejaran a la vista los planes en relación a los y las trabajadores/as, Moyano advirtió: "Ellos ya se sinceraron, está claro lo que van a hacer si ganan las elecciones, te van a sacar la indemnización que corresponde por despido y de a poco van a implementar la Reforma Laboral en todo el país". Incluso se animó a burlarse de JxC y a realizar un juego de palabras en medio de la pandemia, renombrándolos "Juntos por el Curro".

Con respecto a la posible eliminación de la indemnización que proponen desde Cambiemos, intercambiándolo por un seguro, explicó: "La Indemnización es el capital de todos los años trabajado de los compañeros, lo que pretende la derecha es hacharlos sin ninguna moneda y de esa manera no generar antigüedad y de esa manera precarizar el ámbito laboral". Pero, dejó en claro: "Nuestra Organización Sindical no lo va a permitir, se lo digo a Larreta, a Vidal, a Tetaz y a todos los de Cambiemos que no van a poder como en el mandato de Macri".

Siguiendo por la misma línea, remarcó que Mauricio Macri fue "el peor presidente de Argentina desde el regreso a la democracia" y disparó duramente con el actual líder del PRO: "Es un personaje nefasto que fundió varias empresas y benefició a su familia, a sus amigos empresarios y a la embajada norteamericana, que es resguardada por los medios de comunicación de ese pensamiento como Clarín, La Nación e Infobae". Por eso, durante el cierre de campaña del FdT en Mar del Plata, resaltó: "Hay que seguir por este camino y confiar en los compañeros".