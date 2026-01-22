El dirigente sindical Luis Barrionuevo incurrió en otro sincericidio en las últimas horas, al admitir que, pese a rechazar la reforma laboral, el movimiento obrero apoyó a Javier Milei durante sus primeros dos años de gobierno.

Barrionuevo, titular del gremio de gastronómicos UTHGRA, salió a hablar para rechazar la reforma laboral que el oficialismo quiere sancionar durante febrero. "Seguramente la CGT va a estar a la altura de las circunstancias", afirmó, señalando que espera que la central sindical realice acciones concretas en contra de la iniciativa. "Seguramente se accionará si es que esta reforma perjudica", agregó al respecto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, buscó justificar su postura ante las cámaras de Todo Noticias (TN) aclarando que, en verdad, hasta el momento el sindicalismo acompañó al gobierno de Milei. "El movimiento obrero hace dos años viene acompañando al Gobierno y estamos con el poder adquisitivo 15 puntos abajo. Venimos firmando el 1%" de paritaria mensual, admitió Barrionuevo, dando a entender que se trata de subas por debajo de la inflación.

En ese sentido, el líder gastronómico agregó: "No pueden decir que el movimiento obrero no ha acompañado la política que llevó Milei. La hemos acompañado, pero el país no funciona económicamente todavía".

Acto seguido, reconoció que habló en privado con Milei apenas comenzado su Gobierno. "A mí (Milei) me dijo, 'en cuatro meses salimos'. Estamos en dos años y no salimos. O sea, seguimos pidiendo plata al exterior. Y yo creo que así es muy difícil".

Se debate la reforma laboral: uno de sus creadores reconoció su consecuencia

La discusión sobre la Reforma Laboral de Javier Milei sigue generando tensiones sobre la flexibilización y precarización que sufrirán las y los trabajadores. En este marco, el abogado laboralista Julián de Diego, asesor de empresas y uno de los redactores del proyecto, reconoció que el mecanismo del banco de horas -que introduce la normativa- puede derivar en la pérdida de empleos y alterar la vida cotidiana de los trabajadores.

En diálogo con El Destape 1070, De Diego fue contundente al admitir que este mecanismo “le altera la vida al trabajador" y explicó: “Porque si yo tengo dos empleos y me cambian el régimen de jornada, me compromete el segundo empleo”. El proyecto oficial plantea que las horas extras dejarán de pagarse con los recargos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo y pasarán a acumularse en un banco de horas administrado por el empleador. En este sentido, insistió en que esta modificación afecta derechos esenciales: “Si me modifican el régimen de jornada por el Banco de Horas, el segundo empleo por ahí lo pierdo”.

En tanto, el abogado subrayó que la jornada laboral es un factor esencial que no puede alterarse sin acuerdo y explicó que “va a haber que ver cómo se armonizan los otros derechos del trabajador, el ius variandi ("derecho de variar"), el derecho a que no se le modifiquen las condiciones de trabajo en factores esenciales como es el de la jornada”.