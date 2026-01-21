Hasta Barrionuevo crítica la reforma laboral: organiza una cumbre para pedir un paro

Este viernes, Mar del Plata será sede de una gran cumbre gremial en rechazo a la reforma laboral. Organizada por el líder gastronómico Luis Barrionuevo junto a su CGT Azul y Blanca, más de 500 dirigentes sindicales y políticos se darán cita para respaldar al triunvirato de la CGT a que tomen medidas de acción directa y frenar la flexibilización de Javier Milei.

“Estamos preparando la antesala a lo que será la marcha y el paro”, revela uno de los caciques que participará del almuerzo en la ciudad balnearia donde el titular de UTHGRA oficiará de anfitrión. Las más de dos horas de discusión confluirán en un documento de apoyo a los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello a tomar las calles y evaluar una medida de fuerza.

“Pido una marcha de la CGT al Congreso el día que se trate la reforma y después 48 horas de paro”, remarcó ayer el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, uno de los presentes este viernes.

“Queremos poner de manifiesto nuestro total rechazo a la reforma laboral, que no es una modernización, es una flexibilización. Es una falta de respeto y es la primera vez que un presidente no recibe a la CGT. Este proyecto se tiene que discutir con los trabajadores. Hacen lo que quieren. Están cerrando las fábricas, no hay telegramas, te ponen la policía y no te dejan entrar a los puestos de trabajo. La flexibilización ya la están haciendo sin ley”, remarcó.

En el Hotel Perón de “La Feliz”, se convocarán otros pesos pesados del sindicalismo como Carlos Acuña, de estaciones de Servicio. La reunión es para robustecer la decisión que tomen las máximas autoridades sindicales que conducen la central obrera.

No es la primera vez que el gastronómico se aleja de la agenda de Milei, al que supo apoyar. El sector que se referencia en Barrionuevo ya había expresado su descontento con la ley redactada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. A comienzos de diciembre pasado, 40 gremios de su espacio respaldaron la movilización a Plaza de Mayo que la CGT realizó el 18 de dicho mes.

La cumbre se realizará mientras otros gremialistas buscan contactos con el gobierno para negociar aspectos de la reforma sindical y la limitación del derecho a huelga. En las últimas horas, la titular de la comisión técnica designada por Patricia Bullrich, Josefina Tajes, recibió una serie de reclamos por escrito de los sindicalistas con los temas a discutir.

Mientras tanto, la presidenta del bloque libertario en el Senado dice estar abierta al diálogo en la medida que los sindicalistas muestren voluntad de cambio de reglas.

En tanto, la abogada laboralista que atiende también los pedidos de las cámaras empresariales le aseguró a El Destape que toda la ley está en discusión y abierta a cambios. “Tenemos la agenda de todo el proyecto abierto al diálogo”, sentenció.