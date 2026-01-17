La CAME cuestionó la reforma laboral: "Nos sentimos afectados"

El presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, justificó el pedido de su entidad de que se rediscutan algunos puntos del proyecto de ley de reforma laboral, que se encuentra presto a tratarse en el Senado, como la eliminación de los aportes a las cámaras para el mantenimiento de institutos de capacitaciones. También informó que el malestar es compartido con otras cámaras comerciales.

"En los puntos que estamos discutiendo, que tiene que ver, fundamentalmente, con la discusión paritaria, que para nosotros es una cuestión que tiene que seguir entre profesionales, entidades y sindicatos; la ultraactividad; y el artículo 128, que nos ataca de lleno, prohibiendo la obligatoriedad de los aportes a las instituciones, que es con lo que sostenemos el andamiaje de capacitaciones y demás", afirmó Diab en una entrevista en El Destape 1070.

Y agregó: "En líneas generales, estamos de acuerdo, siempre y cuando no vulnere ningún derecho al trabajar. Porque cuando hablamos de los litigios laborales, no es dinero que le estamos sacando al trabajador de la indemnización. La ley dice claramente que es el mejor sueldo por cantidad de años de trabajo. Lo que está en discusión es todo ese agregado que hacen la justicia, los abogados y esas picardías, que hacen impagables un cese de relación laboral".

Diab informó que su entidad emitió una nota cuestionando algunos puntos de la reforma y se los envió a los gobernadores. "Objetamos la caída de la ultraactividad", sostuvo el titular de la CAME, al igual que las cuotas solidarias y el rol de los paritarios nacionales, que con el proyecto, perderían preeminencia por sobre los acuerdos particulares.

"El Estado quiere seducir a los gobernadores para que sus legisladores voten a favor, bajo cualquier situación. Lamentablemente estamos viendo que no hay mucha información sobre la implicancia que pueda tener esto y los juicios a futuro. Cuando dicen que cualquiera va a poder pactar cuál va a ser su salario con su empleado, ahí también se va a generar conflicto", alertó.

También confirmó que la Cámara Argentina de Comercio y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) están elaborando notas rechazando estos puntos de la ley de reforma laboral. "Estamos trabajando en conjunto y todo concepto o comunicación que sale es aceptado por estos tres sectores. Los que nos sentimos involucrados con este tema y tenemos la misma problemática en la que estamos", sostuvo.

Y cerró: "Con el mismo tenor y efecto, lo está trabajando tanto la Cámara Argentina de Comercio como ADIMRA, que somos los que nos sentimos afectados. Esta misma nota la trabajan, la envían a los senadores, a los gobernadores y cada vez que tenemos la posibilidad de que alguien nos atienda, le expresamos de la misma manera".