Redrado, durísimo con la economía de Milei: "Cachetazo a los funcionarios"

El economista y ex presidente del Banco Central Martín Redrado deseó que "la realidad ya empiece a dar un cachetazo a los propios funcionarios" del Gobierno de Javier Milei, al advertir que "aumenta el desempleo" y "la informalidad". También alertó que la energía, la minería y el campo son los únicos sectores beneficiados por el modelo mileísta y que "el resto de los habitantes la está mirando desde la tribuna".

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"Yo espero que también la realidad ya empiece a dar un cachetazo a los propios funcionarios en términos de cuando vos mirás los números de empleo que salieron en la última semana... aumenta el desempleo, aumenta la informalidad", dijo Redrado en diálogo con Infobae.

El economista cuestionó de esta manera el rumbo económico del Gobierno, al que criticó por tener un enfoque financiero solo orientado en intentar sostener el tipo de cambio para controlar la inflación y descuidar ramas de la economía generadoras de empleo.

"Me llama la atención un equipo económico que se jacta de haber creado empleo informal. Lo que la política económica tiene que crear es empleo formal para que tenga sustentabilidad fiscal", señaló.

Para Redrado, en los casi tres años de gestión de Milei "se creó más empleo informal" y que eso tiene un impacto negativo en el nivel del salario promedio. "Si vos mirás el salario promedio de un trabajador informal, son $560.000 por mes, mientras de un trabajador formal es un poquito más de $1 millón. Con lo cual son números, son datos", indicó.

¿Quiénes están afuera del modelo de Milei?

En ese sentido, el expresidente del Banco Central entre 2004 y 2010 se quejó de que los únicos sectores beneficiados por el modelo de Milei sean la energía, la minería y la agroganadería. "El resto de la economía o el resto de los habitantes la está mirando desde la tribuna", planteó.

Según su visión, las políticas económicas de los gobiernos debe analizarse en base a la cantidad de fuentes laborales creadas y su impacto en diversas áreas de la sociedad. "Cuánto empleo y qué calidad de empleo nos genera a los argentinos", resumió.

Y luego agregó: "Para medir cualquier política económica en términos de su éxito es cuánto empleo y cuánta calidad de empleo genera para todos los argentinos".