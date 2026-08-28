Reconstrucción, unidad y formación: el modelo de la Juventud PRO en la provincia

El PRO y La Libertad Avanza volvieron a verse las caras en Casa Rosada por segunda vez en dos semanas, tal como lo habían pautado. En la mesa sobrevolaron los avances parlamentarios y los indicadores económicos del Ejecutivo, pero la conversación también rozó el plano electoral con una salvedad calculada: se dejaron a un lado los distritos gobernados por el macrismo para evitar tensiones innecesarias. Es que en la provincia de Buenos Aires hubo un reciente chispazo por la intención libertaria de anotar un candidato propio en un territorio amarillo. De todos modos, las señales parecen indicar que habrá un acuerdo. Camino al 2027, toda la estructura PRO está en movimiento y uno de los actores protagónicos es la juventud.

Las elecciones internas de 2023 dejaron secuelas que todavía están presentes en la dinámica del partido. Con ese escenario de fondo, la Juventud PRO bonaerense busca reconstruir su armado territorial en los municipios, un proceso que se expresa a través de listas de unidad en los distritos. El objetivo es ordenar y unificar el espacio tras la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y dejar atrás las distancias que en su momento pudieron existir entre Cristian Ritondo y Diego Santilli, hace tiempo saldadas. Ambos comparten el mismo objetivo.

La conducción de la Juventud busca reflejar esa búsqueda de equilibrio: la organización está comandada por Ignacio Albor, del sector de Soledad Martínez, mientras que la vicepresidencia está a cargo de Santiago Inchausti, del espacio de Cristian Ritondo. Se trata de un esquema que invierte el reparto del Consejo provincial, donde el diputado nacional preside el partido y la intendenta de Vicente López ocupa la vicepresidencia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Bajo ese esquema y con la reconstrucción como horizonte, la Juventud recorre la extensa provincia para darles volumen a las conducciones municipales logradas por consenso: el próximo 3 de septiembre harán un acto en La Plata, donde prevén la asistencia de dirigentes de peso, mientras que el 5 y 6 de octubre la actividad irá a Olavarría y Azul.

La estructura de la Juventud PRO bonaerense es relativamente nueva y fue evolucionando con el paso de los años. Actualmente cuenta con voz y voto en la mesa directiva del partido y es la única vocalía con nombre propio: Juventud. No funcionan como un grupo convocado solo para llenar actos de los dirigentes mayores, sino como un actor a ser escuchado. Eso quedó claro en el último encuentro "Próximo Paso", encabezado por Mauricio Macri en Mar del Plata.

Como siempre, antes del acto central hubo distintas instancias de discusión y una de ellas fue protagonizada por los más chicos del partido. El evento ocurrió en medio del revuelo por Manuel Adorni, pocos días después de que el bloque de diputados del PRO no diera quórum para tratar el emplazamiento de las comisiones que permitieran avanzar con la interpelación y moción de censura del entonces Jefe de Gabinete. Los jóvenes cuestionaron la posición del bloque, pero tras la charla con la dirigencia la discusión quedó ordenada.

Dentro de la Juventud también existe el debate sobre si conviene sellar la alianza con los libertarios en Buenos Aires. La conducción del partido sostiene que es la única opción para disputarle la provincia al peronismo y “blindar el cambio” y, aunque el PRO marque sus diferencias en lo que refiere a las instituciones, los modos y el trato con la prensa, no son razón suficiente para evitar un acuerdo al que se arribará por consenso.

El PRO mantiene estructura, bancadas legislativas y gestión, lo que sirve de gancho para sumar cuadros jóvenes. Por eso le dan prioridad a la formación. En ese plan, esta semana la Fundación Pensar de la provincia de Buenos Aires lanzó la primera edición de Pensar Haciendo, un programa de formación y voluntariado para estudiantes universitarios de 18 a 23 años que quieran sumar experiencia en el ámbito de las políticas públicas. Se desarrollará del 14 al 27 de noviembre y abarcará tres ejes: investigación, comunicación y articulación ciudadana.

Quienes forman parte de la Juventud ya trabajan en iniciativas propias en base a la experiencia inmediata. Desde el interior de la provincia detectaron una problemática que preocupa: la salud mental, cuyo exponente más dramático es el suicidio, precedido por la falta de oportunidades. Por eso, debaten para tener un primer diagnóstico que sirva a los legisladores, con conocimiento y equipos, para avanzar en propuestas concretas.