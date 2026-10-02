El reclamo que complica a Poggi: alumnos llevan seis meses sin clases de matemática y las familias exigen respuestas

Padres, madres y tutores de alumnos de la Escuela N° 73 “Los Tres Granaderos”, del departamento Renca, elevaron un reclamo al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, por la falta de clases de Matemática en el nivel secundario. De acuerdo con lo expresado por las familias, los estudiantes permanecen sin esa materia desde abril, a la espera de la designación de un docente que permita cubrir las horas correspondientes.

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El planteo fue realizado el mismo año que el Gobierno provincial denominó oficialmente “Año de la Educación en San Luis - Bicentenario de la Fundación de la Primera Escuela de Domingo Faustino Sarmiento”, la cual figura en los decretos y actos administrativos de la gestión provincial.

Según explicaron las familias, durante aproximadamente diez años las horas de Matemática habían sido cubiertas por una docente suplente. La situación se modificó cuando finalizó esa suplencia. Los padres sostienen que la docente titular presta servicios actualmente en otra institución educativa de Tilisarao y que, desde entonces, los alumnos de Renca quedaron sin clases de la asignatura.

Ante la falta de respuestas, las familias aseguran haber presentado distintas notas y reclamos para solicitar una solución. Finalmente, el 22 de septiembre difundieron una carta abierta dirigida directamente al gobernador Poggi.

En el documento, solicitaron la “cobertura de las horas de Matemática del nivel secundario” mediante la designación de un docente. Pero el pedido no se limita a resolver la ausencia de un profesor: después de varios meses sin cursar la materia, las familias también reclaman que el Ministerio de Educación establezca un mecanismo para recuperar los contenidos que los estudiantes no pudieron abordar desde abril.

El planteo busca evitar que el conflicto quede reducido a una cuestión administrativa o a una disputa entre docentes. Los padres y tutores reclamaron que las autoridades educativas definan quién estará a cargo de las horas y, al mismo tiempo, determinen cómo se compensará el tiempo de aprendizaje perdido.

La situación generó preocupación entre las familias, especialmente por tratarse de una materia central dentro de la formación secundaria y por la extensión del período sin clases. “Nuestros hijos necesitan una respuesta. Necesitan volver a aprender”, expresaron los firmantes de la carta, en un pedido dirigido a las autoridades provinciales.

Crisis docente en San Luis

San Luis quedó al frente de un ranking que expone el fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Según un informe elaborado por Chequeado a partir de datos oficiales de la Secretaría de Educación de la Nación, los docentes puntanos registraron una pérdida real del 52,4% en sus salarios desde la asunción de Claudio Poggi hasta la fecha, la mayor caída entre las 24 jurisdicciones del país.

El informe tomó como referencia el salario de bolsillo de un maestro de grado con jornada simple y diez años de antigüedad. Con una caída del 52,4%, San Luis quedó muy por encima del promedio nacional, que alcanzó el 23,1% durante el mismo período.

La diferencia también es significativa respecto de otras provincias que aparecen entre las jurisdicciones con mayores retrocesos. Salta registró una pérdida real del 35,5%, mientras que Buenos Aires alcanzó el 32%. De esta manera, el deterioro salarial de los docentes puntanos prácticamente duplica el promedio registrado a nivel nacional.

El deterioro de los salarios docentes se suma a un conflicto que viene atravesando al sistema educativo provincial. A nivel nacional, el lunes 3 de agosto los sindicatos docentes realizaron un paro para reclamar la reapertura de la paritaria nacional, mejoras salariales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado en 2024.

En ese contexto, las provincias quedaron obligadas a afrontar con recursos propios una mayor parte del financiamiento educativo. El resultado, de acuerdo con los datos relevados, fue particularmente desfavorable para San Luis.

La magnitud de la pérdida implica que los docentes puntanos necesitan hoy más del doble de ingresos para recuperar el poder de compra que tenían al comienzo del período analizado. El impacto no se limita al salario individual: también repercute sobre el consumo de los hogares y las condiciones en las que los trabajadores pueden sostener su actividad.