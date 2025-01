Yerbateros alertan por la desregulación de Milei: "Es el peor momento en los últimos 20 años"

Desde que el presidente Javier Milei decidió cerrar el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) a inicios de su gestión, el sector yerbatero ingresó en una crisis que los productores calificaron como "el peor momento de los últimos 20 años". También advirtieron que la baja rentabilidad y la ausencia de políticas impactará en los trabajadores del campo, que irán "todos a las villas miserias" de las ciudades a lo largo y ancho del país.

“Es el peor gobierno de los últimos 20 años, y el peor momento yerbatero de los últimos 20 años”, dijo el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y productor de yerba mate y té, Hugo Sand, en diálogo con el portal Bichos de Campo.

Para el yerbatero, es "una barbaridad lo que ha hecho Milei" con el sector y le cuestionó no entender que "el mercado de yerba mate es imperfecto" y necesita ser regulado. "El precio no se determina por la curva de la oferta y la demanda, es un oligopsonio, entonces el precio lo fijan los jefes de la jauría, de los grandes molineros”, explicó.

El bajo precio de la yerba

Sand detalló que son 12 asociaciones de productores de yerba mate los que se reúnen para determinar "los costos de producción y el margen de utilidad" de la actividad, que en diciembre de 2023 tenía "un valor de $505 el kilo de hoja verde" y que "en el mes de septiembre de 2024 ya era de $180 por kilo de hoja verde". "Si nosotros consideramos que hemos dejado de percibir solamente 200 pesos por kilo, y esos $200 por kilo lo multiplicamos por mil millones de kilos, que es lo que se estimó la cosecha récord de yerba de 2024, hemos transferido, o nos han saqueado los industriales, $200 mil millones", se quejó.

La crisis ocasionará "mayor concentración en las villas"

El productor alertó que "no va a quedar un solo productor en pie" porque existe "un proyecto político" que busca "las tierras y viene por el agua dulce del acífero guaraní". "Lo que va a ocurrir va a ser una gran migración porque los jóvenes no van a quedarse en las chacras. Y los viejitos van a vender la tierra a los industriales, no le va a vender al vecino al lado que es tan pobre como él. Y esto va a ser una mayor concentración en las villas miserias alrededor de Oberá, de Posadas o de Buenos Aires", planteó, y se recordó que ya sucedió "en los años '60" cuando los obreros rurales fueron "todos a las villas miserias".

En ese sentido, también se expresó el productor yerbatero y tealero Cristian Klingbeil, quien se quejó de que "el precio no paró de caer" desde que se habilitó la importación. "Hasta marzo o abril, la yerba fue tomando envión hacia arriba con el tema del precio, y luego cuando el gobierno habilita la importación con la quita de impuestos y cierta facilidad para acceder a dólares para poder importar, ahí se nos vino el mundo abajo", indicó en diálogo con el mismo medio.

Al tema del precio, también se le suma otra problemática del sector con la que deben lidiar, por la que también Klingbeil apuntó contra la falta de ayuda del Gobierno. “Se hacen llamar Moisés y Aarón, se hacen llamar fuerzas del cielo, pero el ataque de plaga que nosotros tenemos en la yerba y en el té no tiene precedentes, y después hay otros bichos más que están apareciendo que nosotros no teníamos como plaga. Parece que no estamos gobernados por las fuerzas del cielo, sino por un faraón, porque nos están atacando todas las plagas”, apuntó.