Cafiero marcó el objetivo del Gobierno: "Trabajamos para que los salarios le ganen a la inflación"

El jefe de Gabinete remarcó que este año el país crecerá, tras tres años de no hacerlo. "No hay posibilidad de recuperación sin consumo, políticas públicas y paritarias", resaltó.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que "no hay posibilidad de recuperación sin consumo, sin herramientas de política pública y sin paritarias por encima de la inflación". Anticipó que la economía crecerá este año y advirtió: "No podemos permitir que ese crecimiento se vaya por la canaleta de los precios".

Cafiero encabezó hoy una nueva reunión semanal del gabinete económico, en Casa Rosada, en la que participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni, entre otros. Horas más tarde destacó el trabajo del peronismo, dejó en claro que no se victimiza ante las adversidad y remarcó "en momentos trágicos de nuestro país, el peronismo logró construir puentes para superarlos".

En diálogo con AM 750, se refirió a la situación actual del país, tras el gobierno de Macri y en medio de la pandemia. "Nosotros no nos victimizamos, sabemos que el peronismo siempre estuvo en las adversidades y que las logró superar", subrayó Cafiero, y remarcó que "en momentos trágicos del país ese movimiento político "logró construir puentes para superarlos".

Sobre el futuro de la economía, analizó: "Argentina hace tres años que no crece y este va a ser un año en el que vamos a crecer y nosotros no podemos permitir que ese crecimiento se vaya por la canaleta de los precios. Trabajamos para que los salarios le ganen a la inflación, para ir recuperando el salario real y la demanda". Mientras que añadió: "No hay posibilidad de recuperación sin consumo, sin herramientas de política pública y sin paritarias por encima de la inflación".

Siguiendo por la misma línea, Cafiero manifestó: "Lo que buscamos es una recuperación real y allí el Estado tiene que hacer cumplir las normas para cuidar la mesa de los argentinos, como hacemos con la ley de abastecimiento o con sanciones a empresas que incumplen acuerdos". Y reflexionó: "Vamos a tratar de generar acuerdos que diseñen mejores herramientas, consensuando y dialogando, pero tomando decisiones. El presidente escucha a todos, dialoga con todos y después toma las decisiones".

Con respecto a la reactivación generada por la obra pública, el jefe de Gabinete señaló: "Cuando llegamos había 270 obras, de las cuales el 70% estaba sin funcionamiento; hoy hay más de 1500 obras en marcha en todo el país. Eso es un cambio de gestión, para recuperar la infraestructura y recuperar el empleo. Con este impulso, la construcción no solo superó la caída del 2020, sino que superó al 2019". Mientras que, a su vez, destacó: "También el rubro industrial donde de 16 ramas, 12 están mejor que en el último año del gobierno anterior, aun con la pandemia a cuestas".

Para cerrar, Cafiero se refirió al voto de la gente y al modelo que llevan adelante desde la gestión del presidente Alberto Fernández: "El gobierno fue electo para que arbitre entre las desigualdades de modelos de países distintos, un modelo de especulación financiera como el del gobierno anterior tiene normas y uno de producción y empleo tiene que buscar alternativas para que ese modelo se realice". Y sentenció: "Nuestro trabajo busca avanzar en ese cambio de prioridades más allá de la pandemia. No pusimos la pandemia como excusa, avanzamos con la agenda del cambio de prioridades, que es el camino correcto desde la actividad productiva y la construcción que crece por el apalancamiento de la obra pública".