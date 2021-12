Mayra Mendoza criticó a Martiniano Molina por no vacunarse contra el COVID-19

La intendenta de Quilmes cuestionó la actitud del ex intendente, luego de que se confirmara su contagio. Le pidió que reflexione sobre su actitud y marcó: "La vacunación es un acto de responsabilidad individual y también colectiva y solidario".

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, apuntó fuertemente contra el dirigente de Juntos por el Cambio y ex intendente del municipio, Martiniano Molina, por elegir no vacunarse contra el coronavirus y haber dado positivo, hace pocos días, de la enfermedad. "Quería contarles que hoy por la mañana (miércoles) me dieron el resultado del hisopado Covid positivo. Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud", manifestó a través de sus redes sociales el dirigente recientemente electo diputado.

Durante la asunción de legisladores y legisladoras en la provincia de Buenos Aires, la máxima mandataria municipal manifestó. "El pase sanitario es para las personas que cumplan con el esquema de vacunación completo. Deben estar inoculados con las dos dosis o una tercera de refuerzo, en el caso que corresponda". Y agregó: "El 21 de diciembre yo creo que no va a llegar con las dos vacunas dadas. Lo hará cuando corresponda o cuando pueda. Espero que estos días de aislamiento que tiene el electo diputado le sirvan para que reflexione porque la vacunación es un acto de responsabilidad individual y también colectiva y solidario".

Por otro lado, Mendoza habló de la importancia de la inmunización contra el virus para seguir luchando contra la pandemia. "Vacunarse tiene que ver con pensar en el otro, tener registro del otro. La solidaridad es una valor y sabemos que es una forma de salir de los peores momentos o de los momentos más difíciles. Lo aprendimos de Néstor y de Cristina (Kirchner)", sumó. Y disparó contra el líder del espacio político opositor: "Creo que Martiniano ha aprendido poco o nada de (Mauricio) Macri.. O quizás sí lo hizo, al mirar de manera individual las cosas".

Más allá de los cruces y claras diferencias con los partidos opositores, especialmente con la UCR y Cambiemos, la intendenta señaló: "La pandemia no se puede analizar o evaluar con anteojeras ideológicas, ni religiosas ni políticas. La pandemia es un tema de salud pública donde todos y todas estamos en riesgo o haciendo fuerza juntos para salir adelante".

Para cerrar, destacó el Plan de Vacunación en PBA y agradeció tanto al gobernador Axel Kicillof como al presidente Alberto Fernández: "En Quilmes, particularmente, tenemos un 93% de las personas mayores vacunadas y un 75% de los menores". Y le envió un mensaje a la gente: "Queremos seguir convocando y promoviendo a aquellas personas que no se hayan dado la segunda dosis o que no hayan vacunado aún, que por favor lo hagan. Necesitamos que la mayoría y el 100% de la sociedad de la comunidad esté vacunada para dar vuelta esto y dejar atrás la pesadilla del Covid-19".