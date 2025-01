El Gobierno de Javier Milei anunció que desalojará a la comunidad mapuche. El Ministerio de Seguridad de la Nación, en colaboración con la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Administración de Parques Nacionales, informó que enviará a las Fuerzas Federales a las áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces de Chubut.

Según se informó desde la cartera que comanda Patricia Bullrich, "se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde el año 2020 usurpa y ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces".

El operativo, afirmaron desde el Ministerio de Seguridad, se llevará a cabo por las Fuerzas Federales con el "objetivo de restablecer el orden y garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley". Esto, afirmaron, se realizará tras "agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica".

La "ocupación", señalaron, "ha generado conflictos en la zona, con ataques verbales y físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales, además de un grave perjuicio al derecho de propiedad del Estado Nacional".

En ese marco, se recordó que el Gobierno Nacional decidió no prorrogar la Ley N.º 26.160 de emergencia territorial indígena, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos. "Con esta decisión, recupera la facultad de actuar en defensa de la propiedad y del orden legal en todo el territorio nacional, siempre que existan sentencias firmes dictadas por la Justicia", acotaron.

Desde Seguridad, afirmaron que "el operativo se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad, con el fin de proteger tanto la integridad de las personas como la preservación del entorno natural" y aseguraron que el "procedimiento tiene como objetivo poner fin a una situación que ha alterado la tranquilidad de la comunidad local y perjudicado, de manera directa o indirecta, los intereses de todos los argentinos".

"El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el respeto al orden constitucional, la propiedad pública y la convivencia pacífica. Con la ejecución de este operativo, se busca restablecer la legalidad y garantizar la seguridad y el bienestar de toda la ciudadanía", sintetizaron, para luego concluir: "Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada".

Bullrich no quiere que la Sub 20 viaje a Venezuela: "Los pueden secuestrar"

La Selección Argentina Sub 20 puede perderse el Sudamericano en enero del 2025 en Venezuela por lo que dijo Bullrich. De manera insólita y hasta ridícula, la funcionaria, de 68 años, amenazó con que la delegación comandada por Diego Placente no vaya a disputar el mencionado certamen porque "a los chicos los pueden secuestrar", tras el conflicto que se generó por el gendarme detenido en aquel país.

“Argentina no va a mandar a chicos que nos puedan secuestrar, la Conmebol tendrá que pensarlo o tendrán que cambiar de sede, no sé”, comenzó diciendo Bullrich en díalogo con periodista venezolanos. En el mismo sentido, la ministra encargarda de la seguridad agregó: "Es una decisión porque después de lo que nos pasó no sabemos lo que nos va a pasar. ¿Se puede hacer en Venezuela un sudamericano? Habrá que cambiar de sede, la Conmebol lo tendrá que pensar".

Además, la exdirigente de la Alianza y del PRO insistió con respecto al caso de Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Caracas: "¿Argentina va a mandar gente y chicos que nos pueden secuestrar? ¿Qué diferencia puede haber entre tener (detenido) a un jugador de fútbol, que puede ser una pieza muy importante y un gendarme? Lo pueden acusar de cualquier cosa: 'Argentina mandó dentro de los jugadores de fútbol a uno que fue policía', y a ese lo agarran. Entonces, es un riesgo".

Por otro lado, Bullrrich adelantó que, por esta problemática, prepararon un plan específico de alto riesgo: Esto nos ha llevado a pensar y estamos trabajando un protocolo para que tengan claro cuáles son los lugares a los que un miembro de una fuerza de seguridad o un argentino corre riesgo. ¿Nuestra selección sub 20 puede ir a Venezuela, no los pueden tomar de rehenes?".