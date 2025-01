Bullrich no quiere que la Sub 20 viaje a Venezuela: "Los pueden secuestrar" La Selección Argentina Sub 20 puede perderse el Sudamericano 2025 en Venezuela por lo que dijo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno de Javier Milei.

08 de enero, 2025 | 14.50 Insólito: Patricia Bullrich no quiere que la Selección Argentina Sub 20 viaje a Venezuela para el Sudamericano. La Selección Argentina Sub 20 puede perderse el Sudamericano en enero del 2025 en Venezuela por lo que dijo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno de Javier Milei. De manera insólita y hasta ridícula, la funcionaria, de 68 años, amenazó con que la delegación comandada por Diego Placente no vaya a disputar el mencionado certamen porque "a los chicos los pueden secuestrar...", tras el conflicto que se generó por el gendarme detenido en aquel país. “Argentina no va a mandar a chicos que nos puedan secuestrar, la Conmebol tendrá que pensarlo o tendrán que cambiar de sede, no sé”, comenzó diciendo Bullrrich en díalogo con periodista venezolanos. "¿Qué diferencia puede haber entre tener un jugador de fútbol, que puede ser una pieza muy importante, y un gendarme? Lo pueden acusar de cualquier cosa: ´No, Argentina mandó como jugador de fútbol a uno que fue policía´... Y a ese lo agarran, entonces es un riesgo", insistió. MÁS INFO Fútbol Argentino Denuncian a Santillán por abuso de autoridad y aparece el segundo audio En el mismo sentido, la ministra encargarda de la seguridad agregó: "Es una decisión porque después de lo que nos pasó no sabemos lo que nos va a pasar. ¿Se puede hacer en Venezuela un sudamericano? Habrá que cambiar de sede, la Conmebol lo tendrá que pensar. Además, la exdirigente del radicalismo y el PRO insistió con respecto al caso de Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Caracas: "¿Argentina va a mandar gente y chicos que nos pueden secuestrar? ¿Qué diferencia puede haber entre tener (detenido) a un jugador de fútbol, que puede ser una pieza muy importante y un gendarme? Lo pueden acusar de cualquier cosa: 'Argentina mandó dentro de los jugadores de fútbol a uno que fue policía', y a ese lo agarran. Entonces, es un riesgo". Por otro lado, Bullrrich adelantó que, por esta problemática, prepararon un plan específico de alto riesgo: Esto nos ha llevado a pensar y estamos trabajando un protocolo para que tengan claro cuáles son los lugares a los que un miembro de una fuerza de seguridad o un argentino corre riesgo. ¿Nuestra selección sub 20 puede ir a Venezuela, no los pueden tomar de rehenes?". Así es la clasificación al Mundial Sub-20 de Chile El sorteo de la primera fase del Torneo Sudamericano de Venezuela 2025 se realizó el pasado 6 de diciembre en Asunción, donde la Selección Argentina quedó en el Grupo B junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. Para superar esta fase inicial, el equipo de Diego Placente deberá terminar entre los tres mejores del grupo, lo que le permitirá meterse en el hexagonal final, donde nuevamente se enfrentarán todos contra todos en cinco fechas y los cuatro primeros ganarán su pasaje al Mundial Sun-20 de Chile 2025. TWITTER

