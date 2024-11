Tras la aprobación del Senado, Kicillof ya cuenta con su RIGI bonaerense

La sesión especial del Senado bonaerense de este jueves le trajo buenas noticias al gobernador Axel Kicillof. Los dos únicos proyectos en tratamiento tuvieron luz verde y consiguieron, uno convertirse en ley y el otro en tener media sanción y girarlo a la Cámara de Diputados, donde la disputa será otro round a futuro. De esta manera, la vicegobernadora Verónica Magario consiguió los votos para convertir en Ley un proyecto que meses atrás fue agenda nacional: el Régimen de Fomento de Inversiones Estratégicas, llamado públicamente como “RIGI bonaerense”.

Además, le dio media sanción a la reforma jubilatoria del Banco Provincia (Bapro) iniciativa del Ejecutivo que venía frenada hace años y que incluso se había presentado por segunda vez. Los votos para este proyecto escaseaban, pero el oficialismo llegó a la 25. A los 21 de Unión por la Patria, se plegaron los 3 del bloque libertario dialoguista, Libertad Avanza, y el de Betina Riva quien responde a Carolina Píparo, la legisladora que militó por Javier Milei en 2023, pero que al asumir los libertarios en Casa Rosada se fue del espacio, y semanas atrás volvió a incorporarse. Sin embargo, para esta votación acompañó el proyecto de Kicillof que tira por tierra la ley N° 15.008 aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Un detalle no menor, Carolina Píparo trabajó en el Banco Provincia años atrás y cuando acompañó el proyecto de la ex gobernador Vidal fue declarada persona no grata por los y las empleadas del Banco y le era muy difícil volver a ese espacio laboral. En tanto, el bloque del PRO anticipó a través de sus redes sociales, el “rechazo” al proyecto que “busca derogar la ley N° 15.008 para restablecer las jubilaciones de privilegio del personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires”. Dicha postura anticipada fue sostenida en el recinto el jueves por la noche.

Con la media sanción la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, que por estos días comenzó a debatir el Presupuesto 2025. La posibilidad de incorporar este proyecto al paquete de iniciativas que se tratarán en diciembre es incierta.

Hay ley de inversiones para PBA

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, agradeció públicamente al Senado la votación del Régimen de Fomento de Inversiones Estratégicas. “¡La provincia de Buenos Aires ya tiene su ley de promoción de inversiones! Quiero agradecer y felicitar a senadoras y senadores de @Senado_BA, que continuaron el trabajo de @HCDiputadosBA y del Gobierno de la Provincia para sancionar hoy el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas que impulsó el gobernador @Kicillofok”, escribió en sus redes sociales.

La nueva ley de inversiones establece un “piso de inversión de 5 millones de dólares”, y tiene como objetivos “fomentar la inversión y producción de sectores estratégicos que generen valor agregado; impulsar la generación de empleo calificado y/o registrado; promover el desarrollo de proveedores provinciales; fomentar la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación; diversificar la matriz productiva; aumentar las exportaciones provinciales y/o la sustitución de importaciones; promover un desarrollo territorial más equitativo, y desarrollar nuevos sectores productivos”.

El régimen se aplicará en la “industria manufacturera, servicios (incluye turismo, logística y otros servicios), intensivos en recursos naturales (incluye minería, energía, petróleo y gas)”, y también “proyectos que sean declarados de interés estratégico por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires”. El plazo para adherirse al Régimen será de 2 años, contados a partir de la entrada en vigencia. Respecto de los incentivos tributarios, habrá “exenciones parciales del pago de los impuestos Inmobiliario, sobre los Ingresos Brutos, y de Sellos”, y una “estabilidad fiscal”.