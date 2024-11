Tras el recorte de fondos de Milei a las Universidades, Kicillof reglamentó el Plan que retomará las obras

Axel Kicillof junto a rectores y rectoras de Universidades Nacionales radicadas en PBA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reglamentó el “Plan de Infraestructura Universitaria” que financiará las obras en las altas casas de Estudios que abandonó la gestión de Javier Milei. Según detallaron a El Destape desde el ministerio de Infraestructura, entidad que tendrá a cargo el plan, se reactivarán “21 obras en 20 universidades Nacionales, por un monto total estimado de $26.762 millones”. De esta manera, se verán beneficiados 50 mil estudiantes de todo el territorio provincial.

A través del Boletín Oficial de este jueves, el mandatario publicó el decreto 2797/24 el cual aprueba dicho plan que tendrá como objetivo “incrementar el acceso a la educación superior, expandir la infraestructura universitaria optimizando el uso del espacio y mejorar la calidad educativa a través de la infraestructura y equipos para laboratorios, bibliotecas, centros de investigación y otras instalaciones”. “Queremos llegar con una obra a cada una de las 25 universidades nacionales que funcionan en el territorio bonaerense”, indicaron desde la cartera de Infraestructura.

Las obras y los fondos estarán a cargo del ministro Gabriel Katopodis, quien “podrá financiar hasta el 100% del importe de los Proyectos presentados por las Universidades”, pero deberán cumplir un requisito: el empréstito se dará a obras que tengan un “saldo pendiente de ejecución que se encuentren paralizadas y/o abandonadas por causas ajenas a la voluntad de las autoridades universitarias”, es decir por abandono del Gobierno Nacional.

Según indicaron, el Gobierno de Javier Milei “paralizó o desfinanció 38 intervenciones en total en universidades ubicadas en la provincia de Buenos Aires”. “Los 17 proyectos restantes seguirán siendo evaluados para ser retomados a futuro”, destacaron.

Convenio con las Universidades

Días atrás, el mandatario firmó convenios con los rectores y rectoras de 20 universidades nacionales radicadas en suelo bonaerense para llevar adelante las obras que forman parte del Programa de Infraestructura Universitaria. “El acceso a la educación superior es un derecho y desde la Provincia vamos a continuar invirtiendo para que todos puedan acceder”, dijo Kicillof durante la firma de los convenios y agregó: “A cada pueblo, ciudad que voy no me piden menos Estado, me piden más salud, más seguridad, más infraestructura”.

Por otra parte, el gobernador contó que la semana pasada inauguró el Centro Universitario del programa “Puentes” número 30. La iniciativa está a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien destacó que cada uno de los edificios “son el resultado de la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para que se haga realidad el derecho de las y las bonaerenses a estudiar carreras universitarias”.