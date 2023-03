Récord de inscriptas en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense

La Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense inició su ciclo lectivo 2023 con una cifra de inscriptos e inscriptas récord.

La Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) inició su ciclo lectivo 2023 con una cifra de inscriptos récord de 1.924 aspirantes a oficiales y mayoría de mujeres, según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de Julio Alak. La cifra de este ciclo superó a la del año pasado, cuando se anotaron unos 1.700 hombres y mujeres en busca de convertirse en futuros oficiales.

En total se anotaron 1.924 personas, de las cuales 1.200 son mujeres y 724 hombres. Los y las alumnas cursarán la Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inserción Social en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 6001 de La Plata.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La currícula está compuesta por 43 materias con orientación en seguridad institucional, y asistencia y tratamiento, que serán cursadas por jóvenes oriundos de diversos distritos bonaerenses como La Plata, Magdalena, Azul, Mar del Plata, Olavarría, Mercedes, San Nicolás, Dolores, General Alvear, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca y localidades del conurbano bonaerense, entre otras.

La Escuela de Cadetes está conducida desde agosto de 2022 por María José Anaya, la primera mujer en ocupar ese puesto. Desde la cartera de justicia señalaron que los nuevos cadetes "darán respuesta a las necesidades frente al histórico plan de infraestructura penitenciaria que llegará a sumar 12.000 nuevas plazas penitenciarias".

Nuevo edificio para los estudiantes

En marzo del año pasado, el gobernador Axel Kicillof inauguró el nuevo edificio de la escuela del Servicio Penitenciario Bonaerense en La Plata. La nueva obra permitirá pasar de 320 estudiantes que cursaron en 2019 a 1.800 cadetes. “Sin Estado no habría sistema penitenciario y sin política no habría ampliación y mejora”, dijo en su momento el mandatario. “No vinimos a esconder los problemas, sino a dar soluciones estructurales”, agregó.

“Esta es la primera ampliación de la Escuela de Cadetes después de 50 años y es producto de la voluntad política de establecer como una prioridad la transformación del Sistema Penitenciario Bonaerense”, señaló Kicillof. “Las y los oficiales tienen una responsabilidad muy grande y deben contar con la infraestructura, la formación y el equipamiento adecuado para llevarla adelante”, enfatizó.

El nuevo edificio es de dos plantas, y demandó una inversión de $103 millones. Contiene 13 aulas que tienen capacidad para 30 estudiantes cada una. Además, en la sede histórica se ampliaron el comedor y la cocina, se acondicionaron los dormitorios y se repararon los techos de las áreas administrativa, pedagógica y de depósitos.