Qué dijo Sileoni por el problema del gas en las escuelas

El Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, se refirió al faltante de gas en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires. “Hemos reducido notablemente el problema, aunque reconocemos que para el que no tiene gas en este momento hay un derecho que no le es cumplido”, remarcó.

El Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, se refirió al faltante de gas en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires. El funcionario realizó declaraciones tras haber recibido a todos los gremios docentes bonaerenses y tratar dicha temática en particular y afirmó: “Hemos reducido notablemente el problema, aunque reconocemos que para el que no tiene gas en este momento hay un derecho que no le es cumplido”.

Mientras que los gremios enrolados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) reclamaron por “problemas pendientes de más de 400 escuelas”, según el relevamiento propio, Sileoni detalló que “hoy tenemos un remanente de 350 edificios que tienen problema de suministros, muchos de los cuales tienen la obra finalizada pero están esperando la inspección de habilitación”.

El funcionario provincial detalló que “tenemos alrededor de 11 mil edificios públicos de la educación inicial, primaria y de la educación especial. En un censo de infraestructura que realizamos en 2021 nos daba que había 1.967 escuelas con problemas de gas, de las cuales 1.200 no tenían suministro total o parcialmente”. “Después de una inversión muy importante, a través de los Consejos Escolares y por 1.500 obras de gran envergadura, hoy tenemos un remanente de 350 edificios que tienen problema de suministros”, especificó.

La cartera educativa detalló que el presupuesto para infraestructura “está superando durante 2022 los $15000 millones”, en tanto que destinó para “mejorar las instalaciones de gas $2100 millones”. También “se enviaron partidas de $375 millones a los Consejos Escolares para reparaciones y compra de artefactos, y se realizaron 1.552 intervenciones en edificios escolares”.

“El tema que hoy es acuciante tiene que ver con la calefacción en las escuelas bonaerenses”, explicó Sileoni y detalló que “expusimos esto a los gremios y ellos nos hicieron observaciones respecto de los Consejos Escolares y de gestión. Obviamente que tomamos todo lo dicho y seguiremos trabajando para resolver el tema”.

Reclamos pendientes

Por su parte, los gremios retomaron planteos vinculados a las “reiteradas situaciones de conflicto y violencias que se expresan en las escuelas”, al reclamar la sistemática convocatoria al ámbito interministerial para el análisis y abordaje de este tipo de manifestaciones del conflicto social. Además, se instó a la conformación de “Mesas Intersectoriales Distritales”, para intervenir integralmente desde el territorio ante este tipo de situaciones complejas.

También, reclamaron que la Resolución 2672 de resguardo y reparación, “se transforme en un acuerdo paritario provincial”. Sobre dichos reclamos desde Provincia se comprometieron a “darle continuidad al trabajo iniciado en las Reuniones Interministeriales”.