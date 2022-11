Para Kicillof, la vocación de su administración es "mejorar cada día"

El gobernador bonaerense inauguró obras de entubamiento, saneamiento y tapado del canal de la Laguna de Ranchos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó en un acto que la vocación de su administración es "mejorar cada día". El mandatario bonaerense estuvo en General Paz e inauguró obras de entubamiento, saneamiento, y tapado del canal de la Laguna de Ranchos.

“Para nosotros, desde el peronismo donde hay una necesidad, hay un derecho y hay una obligación a la que tenemos que acompañar", dijo. Además, recordó que durante la gestión de Cambiemos se decía que el gobernar "era una cosa técnica, que eran del sector privado y eran eficientes y no hicieron nada, tomaron una deuda tremenda mientras gestionaban la Provincia desde la Capital Federal con un control remoto".

Con una inversión de $101,5 millones, se finalizó la segunda etapa del proyecto, que incluyó el saneamiento del canal a cielo abierto; limpieza y relleno hasta el nivel de la vereda; la construcción de un conducto de hormigón de más de mil metros; el mejoramiento de desagües pluviales; y la pavimentación de 11 calles aledañas en el barrio “Rincón del Sol”.

"Nos dejaron un Estado deteriorado y abandonado", dijo y agregó: "Es una cuestión de decisión y convicción política, algo ideológico. No todos son lo mismo. Algunos dejan las zanjas abiertas y otros las entubamos".

Más adelante apuntó que durante el gobierno de María Eugenia Vidal se hicieron 65 escuelas en cuatro años y que en cambio su gestión "puso en funcionamiento 130 en tres años".

“Algunos dicen que el estado es malo, que no sirve para nada. Si no hay estado no hay derechos y quedan relegados los más débiles. Acá no hay municipios de primera o de segunda. No sabían ni que estaban gobernando, necesitan una brújula, un mapa y ocuparse del interior, algo que nosotros hicimos”, observó.

El entubamiento del canal de descarga de la Laguna de Ranchos hacia Laguna Vitel era una obra que se requería hace más de cuatro décadas, ya que transforma estructuralmente la ciudad, permitiendo su crecimiento y mejores condiciones de sanidad y seguridad para los vecinos y vecinas de la zona.

El gobernador bonaerense remarcó que “los medios porteños nos viven criticando, están llenos de prejuicios pero nunca muestran estas cosas y que hay intendentes maravillosos en la Provincia".

Por su parte, Leonardo Nardini, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, destacó “este gobierno da las posibilidad como para que se hagan estas transformaciones".

"Había vecinos que estaban desahuciados y hoy le mostramos que había que creer. No fue fácil este tiempo para gobernar, heredamos gestiones como las de Vidal y Macri pero la gente confió”, destacó el funcionario.

Estuvieron presentes el diputado provincial José Ignacio Rossi; la legisladora Natalia Sánchez Jáuregui; los intendentes de Chascomús, Javier Gastón, y de Pila, Sebastián Walker; el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; la directora provincial de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, Ayelén Borda; la presidenta del Concejo Deliberante de General Paz, Alicia Genin; funcionarios y funcionarias municipales.