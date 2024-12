Pelea entre Belliboni y Fran Fijap: el dirigente social aseguró que fue insultado y que "las provocaciones tienen un límite"

Eduardo Belliboni dio su versión sobre la pelea con Fran Fijap.

El referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni dio detalles sobre la pelea que tuvo con el influencer libertario Fran Fijap, quien en sus redes sociales aseguró que el dirigente social "intentó asesinarlo", hecho rápidamente desmentido por Belliboni. "Se paró y me empujó. El agredido fui yo, verbal y físicamente", declaró, antes de explicar: "Las provocaciones también tienen un límite.

La pelea se dio sobre el final de un debate que hicieron en el canal Border Periodismo, dirigido por la periodista María Julia Oliván. Si bien el programa va a publicarse recién el viernes, Fran Fijap tuvo acceso a las imágenes para difundirlas; por ese motivo, Belliboni le reclamó a la producción del programa que la provean a él también el video para poder defenderse de las acusaciones.

"El programa estaba bien. Teníamos diferencias, por supuesto, este hombre defiende cualquier cosa, no sabe ni de qué habla. Decía que la primera ministra (de Desarrollo Social) del gobierno anterior había sido Tolosa Paz. 'Vos arreglaste al principio del gobierno con Tolosa Paz' me dijo. Le dije que no era ministra, era Arroyo, un excelente técnico", comenzó el relato del dirigente del Polo Obrero en diálogo con la radio AM 750.

Luego, Belliboni siguió: "Venía bien la charla hasta el punto que él me dijo que me iba a invitar a su programa. Cuando terminamos el programa él estaba enojado porque no había podido probar nada y yo le extendí la mano, porque él me había extendido la mano al principio, y me dice 'no, no te voy a dar la mano porque vos sos un viejo pelotudo. Entonces me paré y le dije: '¿qué me dijiste?'. Se paró y me empujó. El agredido fui yo, verbal y físicamente".

El descargo de Eduardo Belliboni.

Para el dirigente social, Fran Fijap es "un muchacho con muy poca calle" que "todavía se hace pis en los calzoncillos". "Las provocaciones también tienen un límite. Vos me provocás, me empujás. El tipo en la conversación me había dicho chorro, yo le dije 'tené cuidado con lo que decís que no sos juez ni nada por el estilo'. 'Viejo pelotudo' y empujarme, a nadie", declaró y agregó: "Soy un hombre grande, pero no me podés insultar y además querer agredir".

En El Destape 1070, Belliboni dio algunos detalles más sobre el enfrentamiento. "Yo lo invité a que fuéramos afuera, porque me dio mucha bronca que él se escondiera así, pero finalmente no vino afuera. Así que me fui y terminó el incidente".

El pedido a María Julia Oliván

En la entrevista, Belliboni aseguró que le pidió a la producción del programa conducido por Oliván que le pase las imágenes de la pelea para defenderse de las acusaciones que Fran Fijap hizo en redes sociales. "No me está mandando el video completo, están pasando imágenes que le dio la producción. Él vino sin nadie, igual que yo. Nadie sacó esa foto, se la dio la producción", contó respecto a las capturas que el influencer libertario se encargó de difundir en su cuenta de X.

"Dámelo a mí también, así yo muestro el momento en el que este señor me insulta y me empuja", insistió Belliboni.