Legislatura bonaerense: un sector de Juntos por el Cambio quiere su propio bloque

Desde el 10 de diciembre asumirán legisladores que responden a Emilio Monzó y a Miguel Ángel Pichetto. Si bien ingresaron por la fórmula de Juntos, no se descarta que tengan un espacio político distinto al macrismo.

Bloque aparte o modificar el reglamento interno y hacer un interbloque. Esas son las dos posibilidades que suenan en los pasillos de la Legislatura bonaerense y que apuntan a que legisladores que responden a Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto tengan su propio espacio político, y logren mayor margen de negociación tanto con Juntos – fuerza por la que fueron electos – como con el Frente de Todos.

La posibilidad de modificar los reglamentos internos de ambas Cámaras para incorporar la figura de “interbloque”, provino desde el radicalismo, otra fuerza política que también coquetea con la posibilidad de diferenciarse de los “más amarillos”. El Destape había anticipado los posibles movimientos semanas atrás. Lo cierto es que hoy la oposición está más dividida de lo que, sus miembros, reconocen públicamente. “Es muy posible que tengamos bloque propio”, confesaron a este medio desde el entorno de Joaquín de la Torre, ex intendente y exministro de la gestión de Vidal que a partir del 10 de diciembre tendrá una banca en el Senado provincial. Dicho legislador es uno de los que también suena para ser el líder del bloque de Juntos en caso de quedar todos y todas bajo un mismo espacio.

Sobre la posibilidad de tener un bloque propio, desde el sector de Monzó afirmaron a este medio que “es lo que corresponde”. Sin embargo, advirtieron: “Nosotros nunca hacemos lo que corresponde”. Así, dejaron abierta la posibilidad a quedar todos en un mismo espacio. La definición, en todo caso, está en Emilio Monzó. “Un llamado de él cambia todo”, sentenciaron.

Quienes son los legisladores

En la Cámara de Diputados hay cuatro legisladores que podrían tener su espacio, mientras que en el Senado bonaerense, son tres los dirigentes. Según detalló el portal Télam, se analiza denominar a dicho espacio “Peronismo republicano” o “Peronismo Federal”. Mientras que en la Cámara baja conformarían ese espacio el actual diputado Santiago Passaglia (quien renovó su banca al encabezar la boleta de Juntos en la Segunda sección), Lorenzo Natali (que llegó de la mano de Monzó) y dos diputados que fueron electos en 2019 por Juntos por el Cambio como Martín Domínguez Yelpo (del sector de la Unión Tranviarios Automotor) y Catalina Buitrago (del espacio de De la Torre).

En el Senado la bancada estaría conformada por el propio De la Torre, Marcelo Daletto (ex diputado que se alinea políticamente con Monzó) y la actual senadora pichettista, Claudia Rucci. Tanto en Diputados como en Senadores, Axel Kicillof no cuenta con quorum propio por lo que el diálogo y el consenso serán imprescindibles a la hora sesionar; de lo contrario, sin la mitad más uno no hay manera que funcionen las Cámaras. Tener más de un bloque opositor sería por demás provecho para el oficialismo. La estrategia maquiavélica del “divide y reinarás” es mirada con buenos ojos.