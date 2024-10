Kicillof visitó un hospital y dio inicia a la campaña de vacunación contra el dengue

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes en el Hospital “Rodolfo Rossi” de La Plata el inicio de la campaña provincial de vacunación contra x el dengue, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak. En esta primera etapa se vacunará entre el 22 y 28 de octubre, en tanto que habrá una segunda tanda entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre.

En ese marco, el gobernador afirmó: "Decidimos tempranamente adquirir vacunas e intensificar la campaña de prevención y respuesta en la provincia”. "El Gobierno nacional desertó y no tuvo ningún compromiso durante el año para tomar las medidas necesarias para prevenir el avance del dengue: actuó como siempre, con un grado de irresponsabilidad enorme", dijo.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron también el área del nuevo resonador y los avances de la obra de ampliación de la farmacia del hospital, que sumará un consultorio de asesoría de farmacia para pacientes, nuevo dispensario para los medicamentos, lugar para la residencia, espacio para reuniones y un sector de alta seguridad para medicación costosa.

Cómo será la campaña

El Ministerio de Salud bonaerense comenzó a enviar la semana pasada a través de correo electrónico los turnos con la indicación de la fecha en la que los destinatarios pueden concurrir al vacunatorio de dengue más cercano a su domicilio. Las personas que no hayan recibido el turno pese a cumplir las condiciones, pueden inscribirse en www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud.

En esta primera etapa “se podrán vacunar las personas que hayan tenido dengue en la temporada 2023/2024, tengan entre 15 y 59 años y vivan en los municipios que integran la Región Metropolitana de Buenos Aires”. Los distritos que integran dicha región son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, Pilar, Presidente Perón, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

Vale remarcar. que cada uno de los vacunatorios “ya fueron equipados y preparados para esta campaña”, remarcaron desde la cartera sanitaria. También se capacitó al personal de salud para esta tarea detallando las características de la vacuna y la población habilitada a vacunarse. Para obtener más información se debe ingresar a la página oficial del gobierno bonaerense www.gba.gob.ar/dengue o llamar a la línea 148.

Vacunas compradas por PBA

A principios de septiembre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la compra de 500 mil dosis contra el dengue de cara al verano 2025. En conferencia de prensa junto a sus ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Gobierno, Carlos Bianco, y la subsecretaria de planificación de Salud, Leticia Ceriani, indicaron que el gobierno compró “500 mil dosis al único laboratorio mundial que la produce que es Takeda (de origen japonés)”.

Según detallaron desde la cartera sanitaria, la vacuna “Qdenga” se implementará a través de dos (2) dosis con un intervalo de al menos tres meses. La campaña de vacunación comenzará en octubre, y tendrán prioridad las personas de entre 15 y 59 años, que hayan tenido dengue durante la temporada 2023-2024, y que habiten en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Estiman un universo de 80 mil personas.

“Cuando hay un epidemia el gobierno Nacional debe conducir la estrategia. Lo que sabemos es que el gobierno Nacional está comprando un número de vacunas que no sabemos cuál es, no tuvimos una reunión de ministros para saber, pero ya todos tuvimos que salir a comprar porque no se puede llegar tarde”, dijo Kreplak. Además, remarcó que “creemos que el gobierno comprará de 100 mil a 150 mil vacunas para todo el país. Y por la información que tenemos no le correspondería ninguna vacuna a la provincia de Buenos Aires; las vacunas llegarían a otros lugares donde hay más casos por población, pero que sin duda hay menos cantidad de personas susceptibles y menos probabilidad de tener un brote de mayores dimensiones”.