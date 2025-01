Kicillof avanza con el frente anti Milei y encabezará un acto en Mar del Plata

Luego de la reunión con unos 35 intendentes en Villa Gesell, el gobernador Axel Kicillof dará otro gesto de liderazgo político en el peronismo en un año electoral clave y realizará un plenario con la militancia en Mar del Plata. En la reunión con los alcaldes peronistas, el acuerdo general al que llegaron todas las partes fue el de “construir un frente político que rompa fronteras y que sea férreamente anti Milei”. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, llamó a "fortalecer la figura del gobernador" y afirmó que al espacio “están invitados todas las organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos que comulguen con el liderazgo de Kicillof”.

En esa línea, el próximo sábado 8 de febrero el mandatario realizará un acto en Mar de Plata, epicentro del turismo de verano en la provincia de Buenos Aires. El acto también se lee como un paso más de autonomía que está demostrando el mandatario puertas adentro del peronismo. En un año electoral, en el que se definen la renovación de autoridades parlamentarias, Kicillof deberá validar su rol de líder del espacio histórico para posicionarse con mayor ahínco en un lejano 2027.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En busca de mayores gestos de conducción del espacio, durante la reunión con los intendentes que duró un poco más de cuatro horas, el ministro de Gobierno bonaerense detalló en El Destape AM 1070 que, entre los diferentes tópicos que trataron, “se habló sobre cuál sería la mejor estrategia, la mejor táctica electoral”, con la incorporación de la Boleta Única Papel a nivel nacional y la boleta partidaria en provincia de Buenos Aires.

“Hablamos sobre las posibles fechas para realizar las elecciones, y en ese marco el Gobernador le preguntó a los intendentes qué pensaban de estas discusiones y una cantidad importante de ellos vieron con buenos ojos la posibilidad de un desdoblamiento”, describió Bianco. Al respecto, agregó que “es una opinión que estamos teniendo en cuenta y que vamos a analizar en pos de lo que de lo que más le conviene a los bonaerenses”.

La presencia de PBA en la marcha del 1 de febrero

Antes de la marcha del 8 de febrero, el gobierno bonaerense dirá presente en la marcha antifascista que realizará el movimiento LGBTIQ+. “Vamos a participar de la marcha del próximo sábado. Van a estar varios miembros del gabinete”, afirmó el ministro. La marcha es una respuesta a lo que, días atrás, dijo Javier Milei en su discurso en Davos, en donde vinculó las “versiones más extremas” de la ideología de género con el abuso infantil y calificó a los movimientos sociales como un “cáncer que hay que extirpar”.

De esta manera, organizaciones de género y colectivos LGBTQ+ convocaron en todo el país a una Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista para rechazar las recientes declaraciones homofóbicas del presidente. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será desde las 16 en Plaza de Mayo. Desde allí, los manifestantes marcharán hasta el Congreso, bajo la consigna: “La vida está en riesgo. ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más”.

“Esta marcha va a tener que ser el equivalente del 2x 1 de Macri, que fue cuando se quiso llevar adelante la idea de aminorar la sentencia a los genocidas. Me parece que la gente le tiene que demostrar al Gobierno que no está de acuerdo con esto. La sociedad argentina no está dispuesta a esta deriva autoritaria”, remarcó Bianco.