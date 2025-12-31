El saludo de Kicillof por fin de año: "Vamos a dar una perspectiva de futuro distinto"

A horas de finalizar el 2025, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, realizó un sentido posteo por los festejos de esta noche y de cara al 2026. En ese sentido, el dirigente reivindicó nuevamente sus aspiraciones de realizar, a través de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF) un armado en todo el país.

“¡Feliz 2026, querido pueblo bonaerense!”, escribió y pidió seguir construyendo “una Provincia productiva, solidaria, con igualdad de oportunidades”. Además reafirmó su compromiso político y remarcó que las prioridades de su gobierno “están intactas”.

De cara al año entrante, el mandatario provincial dejó en claro que van a “resistir y a cuidar a las y los bonaerenses”, pero también van a darle “una perspectiva de futuro distinto para nuestro país”.

Un 2026 para generar una “alternativa a Milei”

El lunes 22 de diciembre Axel Kicillof realizó el último acto de su fuerza política - Movimiento Derecho al Futuro - y llamó a “construir una alternativa nacional” a Javier Milei de cara a las elecciones Ejecutivas de 2027. El dirigente dijo que “no venían a repetir la historia”, sino que “venían a crear futuro”. Además, remarcó que su fuerza será “una alternativa sin sectarismos y sin perder el tiempo en las internas”.

Así, durante el acto, el mandatario fue directo en el acto en Ensenada al que asistieron más de 1500 dirigentes de toda la provincia: "Me voy a involucrar, voy a trabajar junto con ustedes. No alcanza con resistir, hay que dar una perspectiva de futuro". Al respecto, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, detalló en la última conferencia del año que “al momento en que el gobernador dijo que hay que ‘construir una alternativa nacional’, significa que vamos a estar trabajando a nivel nacional en todas las provincias de la Argentina; ese es el desafío político”.

De esta manera, a partir de 2026, el kicillofismo cruzará aún más las fronteras bonaerenses y se mostrará con gobernadores, legisladores, legisladoras y dirigentes que propongan un proyecto de país con ciencia, producción, soberanía y trabajo como pilares principales.

En ese sentido, el ministro explicó que la construcción de esa alternativa será “con el conjunto de los sectores del peronismo y sin dejar afuera a nadie”. “Va a ser de manera muy inclusiva, respetando las particularidades provinciales, no imponiendo nada desde aquí, sino trabajando directamente con las expresiones provinciales del campo popular, que a veces tienen que ver con el peronismo, y a veces tienen que ver con algunas otras fuerzas políticas, pero, bueno, nosotros vamos a a sentarnos y hablar con todos para construir esa alternativa”, cerró.