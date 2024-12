El "Cuervo" Larroque reconoció lo que se sabía de la interna peronista: “Axel (Kicillof) aceptó”

Andrés Larroque

A días de cumplirse un año del gobierno de Javier Milei, que entre otros aspectos produjo una profunda crisis en el peronismo tras la derrota de 2023, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, analizó la situación del peronismo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. El dirigente, que también es uno de los armadores y promotores del Gobernador, se sinceró y afirmó que “Axel aceptó hasta humillaciones para cuidar al peronismo”.

"Axel viene demostrando que siempre se ha parado por arriba de un montón de tensiones y que no confunde lo primordial con lo accesorio. Inclusive pagando costos y aceptando hasta humillaciones, siempre cuidó el espacio, al conjunto, al peronismo”, dijo en el programa de streaming Uno Tres Cinco. En ese sentido, para el ministro, “estamos frente a una situación muy delicada y la fortaleza de Axel no puede ser un problema”, al contrario, “tiene que ser algo que nos ponga contentos, no nerviosos ¿Cuál es el miedo?”.

Por otra parte, Larroque se refirió al espacio de Unión por la Patria y las fuerzas políticas que lo componen. Primero indicó que el gobierno nacional de 2019 a 2023 fue “un gobierno tercerizado”. “La política argentina o la sociedad argentina no va a resistir más gobiernos tercerizados, de eso tenemos que aprender. Creo que es lógico que, si el pueblo de la provincia de Buenos Aires eligió a Axel, él tiene que ejercer esa responsabilidad, en diálogo con todos los sectores”, explicó.

Luego se refirió a la gestión bonaerense: “Axel gobernó cuatro años en la Provincia, y ahora un mandato más. ¿Alguien puede creer que Axel gobernaba llamando por teléfono para preguntar?”… Hay que sostenerlo, acompañarlo, fortalecerlo a Axel y creo que Cristina en eso tiene un rol para jugar, sin duda”.

Finalmente respondió a las críticas de La Cámpora para con el Gobernador: “Axel ganó dos elecciones por 20 puntos, partamos desde ahí. Porque si no están los estrategas, ¿no? Entonces, ¿el que gana elecciones no sabe de estrategia política y los que no las ganan, sabrían? No sé, es medio raro. Dejémoslo a Axel desempeñarse en ese sentido, porque la verdad que ha demostrado mucha capacidad”.

“Si cada uno va a salir con su perspectiva y a su antojo en función de caracterizar para ver cómo eso después se traduce en un armado electoral que lo beneficie, creo que es un problema. Necesitamos madurar en ese sentido”, dijo en clara alusión al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.