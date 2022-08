Diputados repudiará la persecución contra Mario Secco

La diputada bonaerense del Frente de Todos, Susana González, presentó un proyecto en la Cámara baja provincial para que se repudie “la persecución política-judicial armada e instrumentada por el Procurador General, Julio Conte Grand, y el Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, contra del intendente de Ensenada Mario Secco”.

Al respecto, la legisladora que tiene como jefe político al jefe comunal ensenadense, dijo que “es un claro intento de disciplinarlo y proscriptivo por ser uno de los dirigentes políticos más firmemente comprometidos con su pueblo y en la defensa del Proyecto Nacional, Popular, Democrático y Feminista que conduce nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández”.

Además afirmó que “como abogada, pero principalmente como ciudadana que defiende el Estado de derecho, es que denuncio estos avasallamientos a toda norma jurídica precisamente por los que ‘deberían impartir justicia’”. El expediente D-3082/22-23 ya ingresó a Diputados y deberá tratarse en la próxima sesión.

“La justicia no se depura sola, es necesario dar un debate sano y democrático para llevar adelante una profunda y verdadera reforma judicial”, dijo González y afirmó: “Estas prácticas oscuras no pueden ni deben tener lugar en nuestra sociedad”.

Qué dice el escrito

El proyecto de declaración señala que “el origen de este aberrante caso de lawfare se remonta al 14 de diciembre de 2017, fecha en la que ocurriera una violenta e inaudita represión por parte de la policía bonaerense en contra de los trabajadores que se retiraban del frente de la Legislatura”. La protesta era “contra el tratamiento sobre tablas de 11 leyes que no contaban con despacho de comisión y que fueran remitidas por el Poder Ejecutivo tan solo 48 horas antes de la sesión”.

Junto a los manifestantes, se encontraban diferentes representantes gremiales, militantes y el intendente de la ciudad de Ensenada, Mario Secco. “Cuando la sesión de la Legislatura bonaerense se encontraba en un cuarto intermedio, y mientras continuaba desarrollándose la represión policial en las afueras del recinto, distintos legisladores invitaron al intendente a ingresar al recinto en donde exhibió los elementos represivos que se estaban utilizando en el exterior como cartuchos y proyectiles que habían sido dirigidos contra los trabajadores e incluso contra el mismo”.

“Transcurridas más de dos horas y media desde que se retirara Mario Secco, ingresó a la legislatura el Agente Fiscal, Condomí Alcorta, quien estaba entonces a cargo de la Fiscalía de Flagrancia (luego desmantelada), acompañado por el director de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la Dirección de Policía Científica”.

“El agente fiscal ‘enviado’ resultaba a todas luces incompetente ya que no existía un delito de flagrancia y además porque el turno correspondía a la fiscal, Leila Aguilar, quién ‘paradójicamente no actuó en la causa porque no tuvo conocimiento de los hechos’”, según describió González.

“Este fue el inicio del armado de la causa digitada por el Procurador Julio Conte Grand, ex secretario de legal y técnica de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, militante de Cambiemos, quien ante la burda e incompetente intervención de su delfín Condomi Alcorta, debió suscribir una resolución de forma extemporánea junto al Fiscal General del Departamento Judicial de La Plata, Héctor Vogliolo, en donde se designaba a Condomi Alcorta junto a Marcelo Romero, otro ejecutor de los designios del Procurador, para instruir la causa contra Mario Secco, desplazando a la Agente Fiscal en turno, Leila Aguilar”.