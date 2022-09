Un hombre detenido tras robar una casa declaró trabajar para una diputada del PRO

Se trata de Pablo Mancieri, quien dijo ser el chofer de la diputada nacional del PRO María Sotolano. Había entrado a robar a una casa y estaba armado. Desde el entorno de la legisladora negaron el vínculo laboral.

Personal policial de Quilmes detuvo el viernes por la noche a Pablo Mancieri y a tres cómplices más que habrían ingresado a robar en distintas viviendas de dicho distrito. Durante uno de los allanamientos encontraron armas y balas. Mancieri, de 29 años y uno de los hombres que fue reducido por los efectivos policiales, dijo ser el "chofer de la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Sotolano". El hombre, según reza la carátula de la causa a la que accedió El Destape, está detenido por el delito de "robo en modalidad entradera".

A principio de año, la diputada Sotolano había solicitado a través de una nota la "adscripción a partir del 1 de enero de 2022 para Pablo Mancieri" al entonces presidente del cuerpo, Sergio Massa. El pedido, que según la nota era para cumplir "funciones de asesoramiento legislativo" para Sotolano, surge a raíz de que Mancieri fue notificado de que su contrato no iba a ser renovado en el Consejo Escolar quilmeño. Desde el despacho de la legisladora reconocieron a El Destape esta decisión, pero aclararon que la misma "no se concretó" y admiten como un error que la adscripción "no había sido dada de baja" ya que su vínculo laboral continuó en el órgano. Según constató este portal, Mancieri pasó a estar bajo las órdenes de la consejera escolar Gabriela Gómez, cercana a Sotolano.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La detención de Mancieri la realizó personal de la seccional Quilmes 3ª de Quilmes Oeste, tras haber realizado tareas investigativas y un relevamientos de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) de la Municipalidad.

En las cámaras de seguridad se pudo observar a los cuatro hombres circular por diferentes calles y llegar a un domicilio de calle Las Heras al 200, donde descendieron con los elementos sustraídos minutos previos.

La UFI N° 1 de Quilmes ordenó un allanamiento en el lugar y secuestró "un revólver tipo lechucero calibre 38, dos municiones calibre 9mm, una vaina de bronce plomo cubierto cobre, una caja de cartón que reza 32 syw largo sin humo, una bala de plomo de 98 g, y 50 cartuchos fuego central con 20 municiones calibre 32 con vaina de bronce y punta de plomo".