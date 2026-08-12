La Provincia de Buenos Aires ingresa en la etapa final de la construcción de viviendas: los detalles

Familias de la zona sur de la provincia de Buenos Aires tendrán la posibilidad de concretar el sueño de la casa propia. A través de la gestión del gobernador de Axel Kicillof avanzan las obras de viviendas ubicadas en barrio La Odisea en el Municipio de Quilmes.

“Saber que en poco tiempo este barrio va a tomar vida con las familias que salgan beneficiadas y que en cada casa va a nacer un nuevo proyecto de vida es una gran satisfacción. Esa es la verdadera libertad que nuestro Gobernador Axel Kicillof quiere para los bonaerenses y por la que trabajamos todos los días”, dijo la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, quien este lunes visitó los avances en las obras de infraestructura para los 28 futuros hogares.

Nuevas casas, futuros sueños

Las nuevas viviendas de barrio La Odisea, ubicadas en Camino General Belgrano entre Islas Malvinas y Rodolfo López, son tríplex de 97 metros cuadrados con 2 dormitorios y ya tienen un avance de obra superior al 90 por ciento. Están en marcha los trabajos de infraestructura relacionados a electricidad, redes de agua potable, cloacas, gas, desagües pluviales y pavimentación.

El proyecto en La Odisea también contempla otras obras que completarán el barrio y lo convertirán en un espacio cómodo, limpio y lúdico. Habrá cestos de basura, equipamientos de bancos, parquización, forestación, bicicleteros y un parque aeróbico destinado a las infancias.

Avance habitacional en el sur del Conurbano

Como parte del desarrollo urbanístico en la zona sur del Conurbano, el Ministerio de Hábitat avanza en la etapa final de 11 unidades habitacionales en el Barrio Azul y otras 24 casas en Memoria, Verdad y Justicia, a través del Programa Completar. Asimismo, cabe destacar que los vecinos de La Unión y San Martín ya cuentan con las nuevas obras de infraestructura terminadas.

Con estos proyectos, la Provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Axel Kicillof continua avanzando en la transformación del hábitat popular, garantizando el acceso a la vivienda digna y fortaleciendo el desarrollo urbano en los barrios bonaerenses.