Entre tensiones de gremios del transporte, el paro del miércoles suma apoyo multisectorial

A pesar de las tensiones que afloran entre gremios del transporte de cara al paro nacional del miércoles, la medida de protesta cobra fuerza por el apoyo de otros sectores, como el de los trabajadores de universidades nacionales, que se plegarán a la decisión de la Mesa Nacional del Transporte aprovechando la visibilidad de su reclamo, que se volvió transversal a todos los ámbitos de manifestación política.

Si bien la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no confirmó todavía la negativa a plegarse al paro de transporte del miércoles 30 de octubre, informaciones de distintos medios gremiales lo dieron como un hecho y hasta el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, lo confirmó en una entrevista el sábado. "Todas las modalidades de transporte se han adherido. Se informó que la UTA no para. Tendrán sus razones, los juzgará la historia, porque no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo otro mundo ¿no?”, declaró Moyano en diálogo con Radio 10. Por lo pronto, es seguro que el miércoles quedará paralizado el servicio de trenes, aviones y barcos en todo el país.

Este lunes, habrá una nueva audiencia de la UTA con las cámaras empresarias de colectivos, en la que el Gobierno podría dictar la conciliación obligatoria. Pero no es solo la UTA la que sembró discordia en la previa del paro del miércoles.

La semana pasada, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, vio con buenos ojos algunas de las medidas del Gobierno referidas al transporte y así se despegó de los reclamos de los gremios que paran el 30 de octubre. Una de las medidas con las que se mostró de acuerdo fue, por ejemplo, la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas. "Si hay un sector privado que realmente quiere invertir en el sistema, incorporar vagones, locomotoras, puede ser auspicioso", opinó en El Destape 1070, a la vez que expresó: "Nos nos consta que vaya a haber despidos masivos y para nosotros no es una novedad que se haya anunciado la privatización del Belgrano Cargas".

Las universidades se suman a la protesta del transporte

Pero, pese a estas tensiones internas dentro del sector transporte, la medida de fuerza no para de crecer porque suma el apoyo de otros gremios y actividades. Sobre el fin de la semana pasada, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) anunció su adhesión al paro de transporte, bajo la idea de que es necesaria la "unidad" de "los trabajadores y todas sus organizaciones sindicales.

"La Fatun convoca para el miércoles 30 de octubre a todos los trabajadores no docentes de las universidades nacionales a un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. Esta medida de fuerza adhiere a lo resuelto por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y reafirma lo dispuesto en el último Consejo Directivo Nacional y Plenario de Secretarios Generales de nuestra Federación", comenzó el comunicado.

"En un contexto de ajuste feroz impulsado desde el gobierno nacional, es fundamental la unidad y la fuerza de los trabajadores y todas sus organizaciones sindicales. Solo a través de la solidaridad y la acción conjunta lograremos que nuestra voz se escuche con claridad en defensa de nuestros derechos", agregaron los no docentes en la comunicación.

También pararán el miércoles gremios docentes de universidades, a la espera de una convocatoria a una nueva marcha federal. En un comunicado conjunto, la Conadu y la Conadu Histórica anunciaron el viernes que se plegarán al paro del miércoles.

Además, destacaron la unidad de los gremios del sector de la educación superior: "La unidad construida a partir de la articulación del Frente Sindical de Universidades Nacionales que reúne a todas les representaciones sindicales universitarias -docentes y no docentes- y el Frente Universitario que reúne además al movimiento estudiantil y al CIN, nos ha permitido enfrentar el proyecto político de Milei, construir lazos de solidaridad con todos los sectores que valoran la universidad pública y que entienden que la lucha universitaria puede hacer converger todas las luchas, por la capacidad de producir un estado de movilización masivo y con sentido".

Ya no hay dudas de que el reclamo docente y no docente salió del ámbito educativo y se metió de lleno en la discusión pública: en el último recital de Divididos, todo el estadio de Argentinos Juniors cantó a favor de la universidad pública, con banderas y apoyos de los integrantes de la banda. Amparados en discusiones salariales abiertas algunos, gremios del transporte se diferencian de los que van a lleno contra el ajuste del Gobierno, pero salen a la cancha otros sectores de trabajadores, como los de la educación, que ya tuvieron el apoyo multisectorial para las dos Marchas Federales Universitarias. La metodología es clara: hoy por vos, mañana por mí.