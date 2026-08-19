Proponen subir los impuestos a las casas de apuestas online y destinar los fondos a clubes de barrio

La diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho presentó un proyecto de ley para fortalecer a los clubes de barrio, con la inclusión de más clubes en el mecanismo para percibir el derecho de formación deportiva y la creación de una tarjeta financiada principalmente con un aumento de los impuestos a las apuestas deportivas online.

El proyecto tiene entre sus puntos destacados la creación de la Tarjeta Club, definida en la iniciativa como "una prestación económica mensual destinada a cubrir gastos de funcionamiento, mantenimiento, infraestructura, adquisición de equipamiento y demás erogaciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas y comunitarias". El organismo nacional con competencia en materia deportiva será el encargado de definir "criterios objetivos de segmentación para asignar los recursos de acuerdo con la realidad de cada institución, considerando su tamaño, las condiciones sociales y territoriales donde desarrolla sus actividades y los principios de equidad federal".

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Para financiar la asignación, el proyecto de ley propone aumentar los impuestos a las casas de apuestas online, con un sistema específico: una alícuota general del 10% sobre el valor neto de los depósitos que haga el apostador -con posibilidad de reducirla a la mitad si la empresa realiza inversiones en el país-, el impuesto sube al 20% si en la apuesta interviene un sujeto del exterior y la tasa llega al 30% si el sujeto del exterior está radicado en un paraíso fiscal o en una jurisdicción con baja tributación.

En otra parte del proyecto está especificado el motivo de esta financiación para la Tarjeta Club. "La elección de esta fuente de financiamiento responde a un criterio de justicia distributiva, orientando parte de los recursos generados por una actividad de elevada rentabilidad hacia instituciones que cumplen una función social, educativa, deportiva y comunitaria en todo el territorio nacional, garantizando al mismo tiempo una fuente de financiamiento estable y sostenible para la implementación de la política pública", remarcó la diputada Zaracho en los fundamentos.

El derecho de formación deportiva

Además, el texto propone incluir a los clubes de barrio que no tengan personsería jurídica en el Régimen de Formación Deportiva, mecanismo mediante el cual las instituciones que formaron a los clubes cobran una suma de dinero cuando firman su primer contrato profesional y en cada transferencia hasta que el jugador cumlpe 23 años.

Lo novedoso tiene que ver con la inclusión de los clubes de barrio sin personería jurídica en el mecanismo. "La iniciativa incorpora a los clubes inscriptos en el Registro Nacional al régimen del Derecho de Formación Deportiva previsto por la Ley N.º 27.211. De este modo, los clubes sin personería jurídica dejarán de quedar excluidos de este sistema de reconocimiento. Cuando la formación deportiva haya sido realizada en un club sin personería, la compensación económica será destinada a la autoridad deportiva provincial correspondiente para fortalecer las políticas públicas de promoción del deporte social en el territorio donde ese club desarrolla sus actividades. Se reconoce así el enorme aporte que realizan miles de instituciones comunitarias en la formación de deportistas argentinos", explicó el texto en sus findamentos.

La presentación del proyecto

La iniciativa se presentó el viernes pasado con un acto el club Tristán Suárez, donde estuvieron Zaracho y otros legisladores del bloque de Unión por la Patria, como Juan Grabois y Cecilia Moreau. También participaron el presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, Pedro Villarreal; el presidente de la Liga Potreros Unidos, Víctor Duarte; los intendentes Gastón Granados, de Ezeiza y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Cecilia Arévalo, en representación del Club Atlético Villa Golf.

"Esta ley la armamos con los clubes. Hace más de un año qué venimos trabajando juntos para profundizar y mejorar la ley de clubes de barrio. Yo se los qué es estar en un club, ser una mamá de club. Frente a este modelo cruel que hace que los pibes estén enviciados en las drogas, es muy importante ver que hay otra posibilidad. Los pibes son de todos", expresó Zaracho cuando tomó el micrófono, mientras que Grabois les habló a los miembros de los clubes que estaban en el acto: "No le aflojen al club, no le aflojen a la escuela porque el futuro es de ustedes y nosotros tenemos qué pelear por ustedes. Tengan fe en ustedes mismos, qué no les roben la autoestima. Cada uno de ustedes es valioso. Son hijos de dios igual que el hijo del más millonario de la Argentina".

Hace poco más de un mes, la Selección Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra por las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los goles les hicieron Enzo Fernández y Lautaro Martínez, tan solo dos ejemplos de la importancia de los clubes de barrio en la formación de los deportistas de elite argentinos. En un contexto de adversidad económica, los clubes de barrio necesitan de nuevos mecanismos para poder seguir cumpliendo el rol vital que cumplen en la sociedad: sacar chicos de la calle para adentrarlos en el deporte.