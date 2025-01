La interna del PRO al rojo vivo: carteles, bajas y reproches

Militantes del PRO pidieron por la candidatura de Mauricio Macri.

Desde que Javier Milei ganó las elecciones, el PRO comenzó una feroz interna que, en las últimas semanas, alcanzó su punto más álgido: con Mauricio Macri como presidente del partido, dirigentes y militantes lo posicionan como el candidato natural para las legislativas, en unos comicios en los que la Ciudad de Buenos Aires cambiará senadores. Mientras tanto, la actual ministra de Seguridad y ex titular del PRO, Patricia Bullrich, le pidió definiciones y Luis Juez, senador por la siempre clave provincia de Córdoba, expuso sus diferencias con el ex presidente y anticipó que dejará la conducción del bloque amarillo.

Durante el fin de semana, algunos puntos de la Ciudad amanecieron con carteles que pedían que el ex jefe de Estado se postulara en las elecciones de este año. "Mauricio 2025", decían los carteles firmados por la Juventud PRO, que no aclaraban si lo pedían para la Cámara de Diputados o para el Senado de la Nación.

Estos afiches aparecieron después de que el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sembrara dudas sobre una eventual candidatura de Macri. "Ojo que una vez nos dijeron: 'Si quieren competir, armen un partidito y ganen'. Y les ganamos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato. Me va a matar ahora. Encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en Ciudad...la puede seguir a Cristina donde haga falta", expresó el ex intendente de Vicente López durante un acto que se realizó el jueves pasado con motivo de los 20 años del PRO.

Macri recibió el espaldarazo del gobernador del PRO de Chubut, Ignacio Torres, quien este lunes afirmó en Radio Rivadavia que "le sobran credenciales". "Sé que sería un buen candidato porque le sobran credenciales y obviamente en un distrito que él tuvo una gestión verdaderamente transformadora", sostuvo Torres, en declaraciones a Radio Rivadavia, al referirse a la ciudad de Buenos Aires.

Acuerdo sí o acuerdo no

Uno de los temas que más dividen las aguas en el PRO actualmente es la posibilidad de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, cuyo principal exponente, Javier Milei, aseguró estar de acuerdo siempre y cuando sea "en todos lados". "Estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quién vos dispongas, para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita", le dijo Macri a Milei a través de X la semana pasada.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich, enfrentados desde hace meses.

Este lunes, Patricia Bullrich, quien ya es más libertaria que del PRO, apuró públicamente a Macri con motivo del posible acuerdo. "Tiene que tomar una primera decisión que es fundamental. ¿Sos oficialista o sos oposición?, porque si sos oposición, ¿cuál es la razón de un acuerdo?", advirtió la funcionaria en diálogo con Radio Rivadavia.

Por otra parte, el PRO reiteró en un comunicado su "propuesta de conformar un equipo de trabajo" con La Libertad Avanza. Si bien el partido celebró la inclusión del proyecto de ley de ficha limpia en el temario de las sesiones extraordinarias, lamentó "que el Gobierno Nacional haya decidido no incluir la discusión del Presupuesto 2025".

La interna también se juega en el Senado

En una entrevista con La Nación, el senador Luis Juez reveló que su relación con Macri no es fluida y que no tiene "interés en seguir" como titular del bloque del PRO. "Mi particular forma de ser a Mauricio muchas veces le ha caído antipática. Yo no soy un tipo que anda con vueltas, soy extremadamente sincero, pero la personalidad de Mauricio muchas veces te obliga a no ser extremadamente sincero si quieres tener una buena relación. Es de esos tipos que están con la guardia levantada siempre. Y yo no soy así, yo no especulo", declaró Juez.

El senador contrastó su vínculo con Macri como el que tiene con el que posee con Milei, quien lo hizo "sentir su amigo". "Yo no pido nada y se lo dije al Presidente. Le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador'", agregó Juez.