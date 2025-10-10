El PRO en pie de guerra contra candidata de Milei vinculada a Fred Machado

Tras la renuncia de José Luis Espert a la carrera electoral, el candidato a senador del PRO por Río Negro, Juan Martín, pidió el mismo destino para Lorena Villaverde, diputada libertaria vinculada a Federico “Fred” Machado, el empresario argentino investigado en Estados Unidos por narcotráfico. Villaverde respondió con una medida judicial y el dirigente macrista advirtió que no cesará en sus denuncias públicas.

La legisladora fue señalada por el diputado Martín Soria como pareja de Claudio Cicarelli, primo y presunto testaferro de Machado en Argentina. El empresario, que espera la ejecución de su extradición a Estados Unidos, se refirió a esta relación en una entrevista previa a su detención definitiva: “Mi primo es el chofer, el que le hace los mandados a Villaverde”, afirmó, y agregó que la conoció porque ella le contó que había tenido un problema en Estados Unidos cuando era joven, donde fue detenida con cocaína. Según dijo, ella le explicó que fue por un novio, aunque no le dio detalles claros. La describió como alguien que “de la noche a la mañana se creyó Margaret Thatcher”.

Villaverde es candidata a senadora por el partido de Javier Milei, que recibió el pedido de Juan Martín para bajar la lista completa de LLA en Río Negro, debido a los vínculos de su primera figura con Cicarelli. La tensión en la provincia llevó a la diputada a someterse a un narcotest este jueves, argumentando que “la confianza se gana con hechos”. Paralelamente, presentó una querella criminal por calumnias e injurias contra Juan Martín y solicitó una medida cautelar.

Según publicó el portal rionegro.com.ar, la candidata sostuvo que “el daño causado por estas afirmaciones falsas será irreparable”. Además, sugirió que la actitud del legislador del PRO respondería a la ruptura de un acuerdo electoral entre ambos partidos, que se había firmado solo horas antes.

Juan Martín advirtió que continuará con sus declaraciones, basadas en información pública, y que no teme represalias gracias a su inmunidad como legislador provincial. “Este intento no solo es un ataque a la libertad de expresión, sino que busca encubrir los hechos que se le imputan. Son asuntos que afectan a toda la sociedad y que son de conocimiento público”, afirmó.

En las últimas horas, surgió un nuevo hecho que complica a Villaverde. Según informó AM690 de Cipolletti, la abogada Verónica Arizcuren, representante de un grupo de vecinos damnificados por la venta irregular de terrenos en Las Grutas, denunció haber recibido presiones y amenazas para desistir del embargo sobre las cuentas de Villaverde en esa causa.

Arizcuren relató que recibió una “llamada intimidatoria de un supuesto abogado de la legisladora, quien la acusó de intentar ‘manchar la candidatura’ de Villaverde y le exigió que retire el embargo judicial”. El conflicto se originó por terrenos pagados pero nunca escriturados, por lo que la Justicia de San Antonio Oeste ordenó un embargo por $50 millones sobre bienes y cuentas de la diputada nacional.

Para Juan Martín, la campaña continuará como hasta ahora, a pesar de la presentación judicial de Villaverde. En sus planes está recibir a Ignacio Torres, gobernador de Chubut y dirigente del PRO, mientras que ya visitaron la provincia Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Alfredo de Ángeli.

Desde el discurso, Juan Martín lanzará críticas a todos sus rivales, incluyendo a Martín Soria, de Fuerza Patria, quien actualmente lidera la intención de voto, a Facundo López, de Juntos Defendemos Río Negro, y a Villaverde, su principal adversaria. Si el peronismo mantiene el liderazgo, el oficialismo local, el PRO y LLA disputarán el segundo lugar y, con ello, el tercer escaño en el Senado nacional.