Previo a la marcha universitaria, estudiantes de Filo UBA tomarán la sede desde el martes

En el marco de la Marcha Federal Universitaria del próximo jueves 15, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron que tomarán la sede universitaria a partir del martes, dos días antes de la movilización.

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"Acabamos de terminar la asamblea de la facultad de Filosofía y Letras y resolvimos tomar la facultad el próximo martes, para preparar una huelga general el jueves 15. Durante las jornadas vamos a hacer un corte de calle en Puan y Rivadavia, con clases públicas y jornadas de visibilización durante todo el día. Creemos y convocamos a expandir esto a todo el movimiento estudiantil en Argentina para repudiar y tumbar el nefasto DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei", afirmó Tatiana Fernández Martí, secretaria general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, en sus redes sociales.

La comunidad universitaria volverá a movilizarse en octubre. Al igual que las últimas cuatro veces, rectores, docentes, no docentes y estudiantes acordaron realizar la 5° Marcha Federal Universitaria el jueves 15 de octubre de 2026, en una nueva jornada nacional de protesta por la situación presupuestaria y salarial de las universidades nacionales. Si bien se replicará en distintos puntos del país, en la Ciudad de Buenos Aires, donde será la movilización central, la concentración se realizará esta vez frente al Palacio de Tribunales en lugar del Congreso, como ocurrió las veces anteriores.

La convocatoria ocurre en medio de una nueva etapa del conflicto entre las universidades y el Gobierno Nacional. El miércoles 30 de septiembre tuvo lugar, además, un paro universitario de 72 horas, que se extendió hasta el viernes 2 de octubre y tiene entre sus principales reclamos la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

Conflicto universitario: tras la protesta por el cumplimiento de la ley en el Palacio Pizzurno, el Gobierno echó a los estudiantes a "empujones"

La escalada de tensión entre el Gobierno y los universitarios estuvo presente esta semana. Diversos grupos de estudiantes de universidades nacionales ingresaron este miércoles al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según señalaron estudiantes que participaron de la protesta a El Destape, el principal pedido es que la Casa Rosada "garantice el aumento de la Beca Progresar como establece la ley". Tras varias horas de manifestación, consiguieron una reunión con funcionarios, pero el encuentro duró apenas tres minutos y terminó con un desalojo violento. Luego, el Ministerio de Capital Humano anunció que presentará una denuncia judicial.

La protesta se produjo un día después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declarara la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, utilizado por el Ejecutivo para justificar la falta de aplicación de la ley. La norma había sido aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente, luego de que el Poder Legislativo insistiera con el proyecto frente al veto presidencial.

En su resolución, Cormick ordenó al Gobierno el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo se suma a la disputa entre el Ejecutivo y la comunidad universitaria por la actualización de los recursos destinados a las casas de estudio y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Congreso. Desde la Rosada, sin embargo, no hubo respuesta oficial.