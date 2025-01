El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, intenta evitar el avance de La Libertad Avanza sobre la Ciudad de Buenos Aires. Preocupado por la posibilidad de perder las elecciones, actúa en espejo con Javier Milei y anunció la reducción de la estructura política para mostrar un ajuste del gasto público. Sin embargo, hay motosierra selectiva ya que Macri aprobó la designación del bailarín Julio Bocca como director del Ballet del Teatro Colón con un contrato por 41.700.000 pesos, según pudo saber El Destape. Si se convierte al valor de dólar oficial, son alrededor de 40.000 dólares. A esos honorarios se suman los de director de Ópera y asistente de dirección por más de 54 millones de pesos.

La designación de Bocca fue en agosto del año pasado, con el objetivo de que se hiciese cargo de la programación de danza y ballet de Colón para esta temporada. Según pudo conocer este medio, la resolución interna del gobierno porteño le otorga un salario que representa casi 20.000 dólares bimestrales, monto que había solicitado para aceptar su función. En el documento se establecen dos períodos de contratación: uno que va de enero a febrero y otro de marzo a abril.

Mientras tanto, crecen las quejas en redes sociales por el estado de las calles porteñas. Bolsas de basura abiertas alrededor de los tachos y olor nauseabundo es denunciado por quienes a diario circulan por la Ciudad. Las quejas que recibió Macri en los últimos días vinieron de la mano con un comentario que hizo en su cuenta de X para resaltar una crítica a Patricia Bullrich. Meses atrás, había cruzado a un vecino: "Limpio la Ciudad o subo impuestos".

En relación al sueldo de Bocca, de acuerdo al documento oficial emitido por la unidad ejecutora contratante que es el Ente Autárquico Teatro Colón, cada uno de esos bimestres representa unos 20.850.000 pesos. Es decir, por mes recibe 10.425.000 pesos. Para contraponer cifras, el director del Ballet anterior cobraba entre 1.800.000 y 2.000.000 de pesos al mes. Y si se compara con su par bonaerense, la directora artística del Ballet del Teatro Argentino de La Plata, María Fernanda Bianchi; recibe una remuneración de 1.500.000 pesos de bolsillo.

Vale aclarar que el sueldo es acorde a los valores del mercado internacional y que la calidad artística del ex bailarín no está en discusión. Resulta llamativo que Macri pregone ajuste fiscal y de estructura política para copiar el ajuste libertario pero no lo aplique en todas las áreas. La cifra del sueldo de Bocca impacta más si se tiene en cuenta que el presidente Javier Milei percibe un salario bruto cercano a los 4 millones de pesos.

En el gobierno porteño no solo reconocieron la cifra que cobra Bocca, sino que defendieron la designación bajo el argumento de que su presencia llevó a que se agotaran los abonos para la temporada. “Su sola presencia ya genera expectativa y es sinónimo de excelencia. Es para el ballet, lo que es Messi para la Selección. El equipo que armó es una Scaloneta y solo por el hecho de que sea Julio Bocca te da jerarquía”.

Sueldos en el Teatro Colón

El bailarín y maestro Julio Bocca, llegó junto a Gerardo Grieco al Teatro Colón luego de que Jorge Telerman haya sido desplazado de la dirección general y artística por la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes. Según explicaron en ese entonces desde la administración de Jorge Macri, las designaciones apuntaron a “lograr un teatro sostenible basado en la ejemplaridad". Además, consideraron que “al retomar el camino de origen, cuna de los grandes artistas argentinos y de la región, se promueve la excelencia y rigurosidad artística de nuestros talentos”.

Julio Bocca y Gerardo Grieco quedaron al frente del Teatro Colón.

Junto al director de Ballet, también se había designado a un equipo de colaboradores. Entre ellos está Andrés Rodríguez Pérez como Director de Ópera. El abogado y gestor cultural chileno fue director del Teatro Municipal de Santiago de Chile por casi 30 años y se desempeña como primer vicepresidente de la Asociación Ópera Latinoamérica. La resolución con su designación también es por un período de cuatro meses y un pago bimestral por 11.583.561 pesos cada uno de ellos. Un total de 23.167.122 de pesos desde enero a abril.

También en el equipo está la coreógrafa y maestra internacional de ballet española África Guzmán. Es asistente de dirección artística y trabajó con Bocca en el Ballet Nacional de España. La resolución también describe un contrato por cuatro meses (enero-abril) por un total de 31.275.000 pesos. La modalidad de cobro es bimestral por 15.637.500 pesos.

Quién maneja el Teatro Colón

Si bien en los papeles Grieco es la cabeza de la dirección del Teatro Colón, quienes están al tanto de la vida diaria de su funcionamiento apuntan a que es la directora ejecutiva, Thelma Vivoni, la funcionaria que llegó ahí con un carácter político y no técnico. Su antecedente político más cercano es en Lanús, donde se desempeñó como secretaria de cultura y cruzó el Riachuelo cuando Néstor Grindetti pasó a ser funcionario.

"Escaló rapidísimo y tiene un puesto clave. Es la que tiene firma ya que el director general es traído de Uruguay y el director artístico de Chile. Entonces la única que firma legal es la de ella", grafica un funcionario porteño. Según supo El Destape, Vivoni es quien mantiene el diálogo con los sindicatos, firma los contratos y las autorizaciones de presupuesto.

Su vinculación llega hasta Hernán Lombardi, de quien es íntima amiga. El diputado nacional y ex funcionario de Mauricio Macri es pareja de Ricardes, la ministra de Cultura de CABA. La salida de Grindetti como Jefe de Gabinete no la afectó políticamente a Vivoni ya que quienes la conocen aseguran: "Si bien está puesta por Grindetti, ella está haciendo su camino".