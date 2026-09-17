Presupuesto 2027: la UBA advirtió sobre el recorte del 32% para el año que viene en el sistema universitario

En un duro hilo publicado en su cuenta de Twitter, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cruzó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno y expuso en detalle los recortes y la pérdida de recursos que sufrirá el sistema universitario nacional. "El presupuesto establece prioridades, expresa qué país queremos construir hoy y qué oportunidades tendrán las futuras generaciones. Por eso, merece un debate serio y responsable", advirtió.

{{{htmlAmp}}}

A través de una serie de datos presupuestarios, Yacobitti remarcó la enorme distancia entre los recursos necesarios estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las cifras que proyecta el Ejecutivo. Según detalló, en 2027 las universidades recibirían $7,5 billones, un 32% menos que los $11 billones que el CIN calculó como indispensables para garantizar un funcionamiento adecuado.

De concretarse este esquema, el presupuesto universitario representaría apenas el 0,53% del PBI, ubicándose por debajo de los niveles registrados en gran parte de los últimos 20 años. Además, el vicerrector alertó que el texto oficial no contempla el cumplimiento de la Ley de Financiamiento ni las obligaciones derivadas de las medidas cautelares ratificadas por la Corte Suprema que hoy se encuentran vigentes, una situación que exige una resolución de fondo por parte de la Justicia.

Salarios, infraestructura y la brecha internacional

El análisis presentado por Yacobitti muestra caídas drásticas en prácticamente todos los rubros centrales del sistema universitario y científico:

Salarios: Continuarían un 30,5% por debajo del nivel de diciembre de 2023.

Gastos de funcionamiento: Caerían casi un 8% respecto de 2026 y un 50% respecto de 2023. En el caso de los hospitales universitarios de la UBA, si bien se registran bajas, la caída es menor en comparación con otras áreas.

Infraestructura y equipamiento: Sufriría un desplome del 50% respecto de 2026 y de un 92% en comparación con 2023.

Ciencia y Técnica: La partida registraría una baja del 7% respecto de 2026 y un 85% respecto de 2023.

Becas estudiantiles: Acumularían una caída del 70% respecto de 2023.

En cuanto al presupuesto por alumno, Yacobitti remarcó que se ubicaría en uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, situándose un 28% por debajo de los valores de hace diez años.

Para graficar la postergación de la universidad pública argentina, comparó las cifras con otras casas de altos estudios de la región: la UNAM de México recibe casi 5 veces más financiamiento por alumno que la UBA, mientras que la Universidad de San Pablo (Brasil) percibe más de 10 veces el financiamiento por estudiante que la institución porteña.

"La inversión en educación, ciencia y tecnología define el lugar que queremos ocupar en el mundo", concluyó el vicerrector.