El presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Carlos Heller, se refirió a la discusión del Presupuesto 2021 que tiene lugar en la Cámara Baja, y aseguró que el proyecto “en líneas generales es el mismo”. Además, adelantó que en el orden del día de las próximas sesiones debería tratarse el impuesto extraordinario a las riquezas.

“El viernes y después de muchas reuniones firmamos dictamen del Presupuesto”, valoró el legislador en una entrevista con El Destape Radio y cuestionó que “si sacás el presupuesto de un plumazo te dicen que es una escribanía y si discutís mucho te dicen que demoramos". "En líneas generales el Presupuesto es el que mandó el Ejecutivo, en todo lo macroeconómico", aseguró.

Explicó, asimismo, que “lo que se hizo fue mejorar el presupuesto en cuestiones puntuales planteadas por provincias” y aclaró: “Un diario me critica porque dije que hay que consultar. Es absolutamente razonable consultar con el Ejecutivo los cambios que nos piden otros diputados”. Respecto a la negociación para llegar a un consenso, el diputado indicó “hay una oposición que es Juntos por el Cambio y hay otros bloques que no son oficialistas, no automáticamente opositores".

En ese sentido, indicó que la postura de JxC según sus voceros es “no acompañar”, pero que ahora “iban a decidir si votaban en contra o abstenerse".

"Mi impresión es que Juntos por el Cambio se encamina a la abstención", estimó. Además, adelantó que “pronto vendrá la discusión de una reforma impositiva".



"La sesión del miércoles va a ser de 12 o 14 horas, no entra otro tema grande. Nunca el tema que se trata el presupuesto se trata otra cosa”, aclaró y adelantó que “el porte extraordinario tiene que estar en la orden del día de las próximas sesiones".