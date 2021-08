Bianco: "El macrismo fue el peor gobierno desde la vuelta a la democracia"

El jefe de Gabinete bonaerense disparó contra la gestión anterior por la actualidad económica y social. Además, habló de la pandemia y las PASO 2021.

El jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió a la situación epidemiológica del distrito, la situación económica y social del territorio nacional y apuntó directamente contra la gestión de Mauricio Macri, más allá de los duros golpes que brindó -y sigue brindando- la pandemia por COVID-19. Ante la consulta sobre los dichos y el polémico accionar de la oposición, específicamente de Juntos por el Cambio, en medio de uno de los momentos más duros a causa de la enfermedad que se llevó a más de 100 mil argentinos y argentinas, señaló: "El macrismo fue el peor gobierno desde la vuelta a la democracia".

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente fue atravesando los principales temas que preocupan a las y los bonaerenses. Con respecto a la situación económico-social, sostuvo: "Veníamos de dos años de recesión económica, de caída del producto bruto geográfico, de aumento de la pobreza, de la indigencia y del desempleo. Sobre eso, se montaron los impactos económicos y sociales naturales, me animo a decir, que tuvo la pandemia en todo el mundo". Y añadió: "El resultado es que los indicadores que venían muy mal, empeoraron pero lo que ha sucedido durante todo este tiempo es una presencia muy fuerte del Estado y un Gobierno Nacional y Provincial muy protector. El pueblo se desempeñó de un modo muy solidario en el marco de la pandemia".

Por otro lado, dejó en claro que "hay una imperiosa necesidad de reducir el desempleo y la pobreza", mientras que sostuvo la continuidad en el trabajo mancomunado para llegar a buenos resultados. "La economía está mucho más dinámica, está creciendo, hay sectores que están en niveles más altos que en el año 2019. No son el parámetro a buscar, no nos conformamos. Fue un año pésimo, malísimo y espantoso. Queremos volver a los índices de producción, empleo, reducción de la pobreza e indigencia del 2015 y seguir profundizando esa mejora de la situación económico-social", afirmó. Frente a esto, no dudó en apuntar contra el macrismo: "A mí me genera entre vergüenza ajena e indignación ese tipo de declaraciones".

De todas maneras, a pesar de esto, Bianco analizó: "Los tipos que más endeudaron a la Argentina en su historia, que tomaron el préstamo del FMI más grande de todo el mundo, los responsables políticos y ejecutivos de que caiga muy fuertemente la situación económico, que cierren miles de PyMES, que aumente el desempleo y la pobreza... En cuatro años ni siquiera se preocuparon por los bonaerenses". Aunque, no se mostró sorprendido y criticó duramente: "Me da impotencia pero no me espero otra cosa de los representantes del peor gobierno que tuvo la Argentina y la provincia de Buenos Aires desde la vuelta a la democracia".

Por otro lado, en relación a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 12 de septiembre, comentó: "Lo que se juega en las PASO, como en cualquier elección, son varias cosas: de una forma se evalúa la gestión del gobierno nacional, provincial y municipal en cada uno de los distritos y al mismo tiempo se están eligiendo representantes de las distintas legislaturas". Y sentenció: "En la provincia de Buenos Aires tenemos en juego es un mayor apoyo, con una mayoría, con un quórum propio en la legislatura en general y en la Cámara de Senadores que nos permita avanzar con los proyectos de transformación estructural que ha planteado el gobernador".

Variante delta en la provincia: ¿Qué dijo el gobierno de Kicillof?

Tras conocerse la noticia sobre la circulación comunitaria de la variante delta, el jefe de Gabinete bonaerense informó: "Tuvimos, de los 58 casos que hemos detectado en la provincia, 55 responden a viajeros que regresaron del exterior y en el marco de su aislamiento tuvieron síntomas o al ingreso cuando se les hace el PCR se detectó que estaban contagiados". Y sumó: "Ahí saltó que estaban contagiados con la variante delta, después dos personas que se contagiaron de viajeros y esta última persona, el primer caso, que radica en Lanús y que se contagió en su lugar de trabajo, que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ahora es ese solo caso, ojalá se demore lo más posible la circulación comunitaria".

Además, sobre lo realizado hasta el momento en materia sanitaria, Bianco destacó: "Hemos tomado medidas que muy pocas provincias han tomado, como hacer un aislamiento mixto al ingreso de las personas que salieron de la provincia de Buenos Aires al exterior que implica cuatro días en hoteles y espacios en donde hemos detectado contagios, en el marco de ese aislamiento tuvieron síntomas y pudimos hacer las secuenciaciones". Y añadió: "Más allá de lo que suceda, vamos a seguir trabajando en el mismo sentido, la normativa nacional nos lo permite y lo haremos extensivo al mes de septiembre. Cuanto más minoritaria sea esa circulación, más seguro será para nuestra población".

Con respecto a los cambios en la provincia, contó que se van analizando los parámetros y la evolución de los infectados. "Vamos 13 semanas de caída de los contagios y con las últimas dos de una profundización del orden de esa caída. Esto ha definido que se habiliten algunas actividades más, eliminar algunas restricciones y ahora, lo que anunció el gobernador, ampliar la presencialidad en las escuelas ya que se avanzó muchísimo en el programa de vacunación", describió. Y sumó, sobre esto último: "Hemos incorporado las tecnologías necesarias para hacer una vigilancia epidemiológica mucho más precisa en las escuelas. No solo a través de testeos sino también de la incorporación de 30 mil medidores de dióxido de carbono, que hemos hecho hace un tiempo ya, y que hoy en día algunos países del mundo lo están replicando".