Salud pública: Villa Carlos Paz cobrará la atención médica a personas que no residan en la ciudad La decisión afectará principalmente a quienes no cuentan con una obra social. Desde el Ministerio de Salud de Córdoba explicaron que cualquier localidad que tome este tipo de medidas está en su potestad de hacerlo, pero no es política de la Provincia. Los precios confirmados por el Municipio.

02 de enero, 2025 | 17.37 En una polémica medida, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, una de las localidades con mayor afluencia turística en la temporada de verano 2025, aprobó el cobro en el sistema de salud municipal a personas que no sean residentes en dicha ciudad del Valle de Punilla. La iniciativa fue aprobada el viernes 27 de diciembre y comenzó a regir desde el miércoles 1° de enero, tras avalar la nueva ordenanza tarifaria en los días previos al inicio oficial de la temporada turística. Este año, miles de personas arribarán a la provincia de Córdoba, tanto por sus actividades culturales como por sus propuestas recreativas. Como argumento, los integrantes del Consejo plantearon que no se puede atender financieramente la demanda debido a que reciben afluencia de personas de otras localidades y atienden heridos de siniestros viales del camino de Altas Cumbres. La localidad cuenta con el Hospital municipal Gumersindo Sayago y varios dispensarios. Muchos ciudadanos de localidades vecinas elegían la atención en este establecimiento, ya que en sus comunas la atención que pueden recibir es de urgencia y primaria, dado que son espacios de salud más pequeños. Sin embargo, la decisión afectará a quienes no cuentan con una obra social, ya que aquellos que sí presentan podrán seguir siendo ser atendidos por el hospital y gestionar el reintegro. Según revelaron medios locales, desde el Ministerio de Salud de Córdoba explicaron que se trata de un hospital municipal y cualquier localidad que tome este tipo de medidas está en su potestad de hacerlo. Pero no es la política de la Provincia, que continuará con el programa de recupero de gastos de obras sociales. No todos están de acuerdo Carlos Quaranta, concejal del bloque Carlos Paz Inteligente, explicó a La Voz que la medida fue incorporada en la ordenanza tarifaria 2025 que fija la tasa municipal para este año. Se aprobó con el voto del oficialismo, debido a que cuentan con mayoría. Siete de los 12 concejales votaron a favor. “El planteo que hace el municipio es que el Gumersindo Sayago no es el hospital regional. Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión porque es intempestiva, lo quisieron imponer. Hay que mirar el panorama completo porque esto se podría haber trabajado con las comunas cercanas”, afirmó el concejal. Por su parte, secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, aseguró que el Municipio tiene "un hospital que abastece a la gente de la región y a los turistas. Hay que aclarar que nosotros cuadriplicamos la ocupación durante la temporada”. Además, dijo que en la ciudad siempre cobraron un bono contribución y dada la demanda que tienen, decidieron cobrar un coseguro especial para los turistas. MÁS INFO Verano 2025 Con un inicio del verano a media máquina, anticipan baja de precios en la Costa Por Javier Slucki Cuáles son los precios El oficialismo en el Concejo detalló en una ordenanza impositiva el tributo que deberán pagar aquellas personas que no tengan domicilio en Carlos Paz: Consulta guardia : $ 5.000

: $ 5.000 Consulta guardia más medicación : $ 8.000

: $ 8.000 TAC : $ 10.000

: $ 10.000 Rayos X : $ 5.000

: $ 5.000 Laboratorio básico : $ 5.000

: $ 5.000 Laboratorio complejo : $ 15.000

: $ 15.000 Internación cama fría de hasta 6 horas : $ 20.000

: $ 20.000 Internación sala común, por día : $ 18.000

: $ 18.000 Internación UTI, por día: $ 60.000 TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN