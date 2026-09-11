Poggi, en la mira de los estatales: por falta de respuesta salarial, ATE anunció protestas en los actos oficiales de San Luis

Ante la falta de respuesta del Gobierno de San Luis sobre nuevos aumentos salariales para los empleados públicos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que comenzará a manifestarse en los actos oficiales del gobernador Claudio Poggi. El sindicato reclama una recomposición salarial y señala como insuficientes los incrementos otorgados hasta ahora, los cuales no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo perdido.

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"Nosotros seguimos sin ningún llamado, ningún sindicato, en realidad. Vamos a empezar a ir a los actos públicos, el Gobierno de la provincia tiene una agenda de un montón de actos públicos donde a veces inauguran 20 metros de asfalto, pintan dos cordones y hacen un acto público con todo el circo", sostuvo el secretario general de ATE, Fernando Gatica, en diálogo con El Destape.

Según explicó, la decisión fue tomada luego de que ATE y la Intersindical Estatal reclamaran una convocatoria del Gobierno provincial para discutir nuevos aumentos. Tras el anuncio de las movilizaciones, el Ejecutivo habría adelantado parte del aumento salarial previsto para los próximos meses como forma de frenar las acciones de reclamo.

Luego del anuncio de las medidas de fuerza, explicó, el gobierno de Poggi "adelantó un aumento en cuotas que se terminaba de pagar con haberes de noviembre, y ahora lo adelantaron. Lo van a pagar en septiembre-octubre, en vez de octubre-noviembre". No obstante, ATE sostiene que es insuficiente y cuestionó que los aumentos continúen aplicándose de manera escalonada.

La perdida de poder adquisitivo

"El problema de San Luis es lo que se perdió en el 2024: se perdió más del 70% en un solo año. Así que ese es la realidad", afirmó y comparó la evolución de los salarios con la inflación durante el 2026.

Según señaló, la inflación interanual se ubica actualmente en torno al 32%, mientras que los trabajadores estatales tienen previstos aumentos que totalizan cerca del 30% hacia octubre y noviembre. "La interanual da 32%, y nosotros tenemos, a noviembre, el 30% solamente. O sea, que ya hoy los salarios quedaron atrás, están atrás de la inflación", señaló.

La fuerte devaluación del peso y los elevados índices de inflación registrados durante los primeros meses del año impactaron severamente en el poder adquisitivo, una situación que se profundizó en la provincia de San Luis debido a la falta de aumentos salariales en dicho período y al pago en cuotas de los haberes correspondientes a diciembre y enero.

Esta pérdida acumulada en la capacidad de compra nunca pudo ser compensada con posterioridad, lo que dejó a los empleados estatales en una situación de alta vulnerabilidad. Como consecuencia directa de este proceso de congelamiento y fraccionamiento de haberes, las remuneraciones del sector público provincial se posicionaron entre las más bajas del país, lo que consolidó un conflicto gremial que mantiene en el centro de la escena la exigencia de una recomposición urgente.