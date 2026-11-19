La delegación sindical que acudió al convite de Sergio Massa en San Fernando terminó jibarizada y dio una nueva muestra del mareo que impera en términos políticos en la dirigencia gremial tradicional respecto de la interna del PJ. Aunque dos de los triunviros de la CGT participaron en la conmemoración del Día de la Militancia peronista, tal como había anticipado El Destape, el resto de la comitiva se redujo a un secretario general con peso propio en la central y a figuras de relieve menor, al tiempo que las ausencias dieron cuenta de las dudas que el líder del Frente Renovador concita en un sector en el que llegó a ser el político peronista con más adhesiones.

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Asistieron Jorge Sola (personal del Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados de la industria del vidrio) del triunvirato junto a Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), el adjunto. También estuvo Carlos Acuña, exsecretario general de la versión colegiada previa de la CGT y el canillita Omar Plaíni. En cambio fueron más notorios los dirigentes que eligieron no estar en San Fernando. El que se ausentó con aviso fue Gerardo Martínez (albañiles, Uocra) que se encontraba en Ginebra en un encuentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una ausencia significativa fue la de Héctor Daer (Sanidad y también extriunviro) que, si bien integra en la actualidad el armado de Axel Kicillof, fue fundador del Frente Renovador junto a Massa y diputado nacional por ese espacio entre 2013 y 2017. Una interpretación entusiasta señalaba que a Daer le bastó con enviar a Sola, su pupilo en la cima de la CGT, en una lógica frecuente de la organización que podría resumirse en la máxima “poner los huevos en varias canastas”.

Tampoco estuvo Luis Barrionuevo, uno de los primeros padrinos políticos del tigrense en sus inicios militantes, apenas salido de las filas de la Ucedé. La relación del líder gastronómico con Massa tuvo su quiebre cuando el político se asoció al kirchnerismo, un punto de no retorno para el gremialista que tuvo al matrimonio Kirchner como rival del último cuarto de siglo. De hecho el dirigente se acercó en los últimos tiempos al gobernador bonaerense: en septiembre cruzó elogios y reconocimientos con el intendente e Morón, Lucas Ghi, uno de los impulsores centrales del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof.

El caso de Barrionuevo es un prodigio del contorsionismo: pasó de sorprender con su promoción a la fugaz candidatura de Eduardo “Wado” de Pedro en mayo de 2023 a ofrecerle, cinco meses después, logística, fiscales y recursos a Milei. También esa alianza se esfumó a las pocas semanas de andar.

Otro que evitó San Fernando fue Hugo Moyano, un pionero en el juego de los huevos y las canastas. Por años el camionero se las apañó para tener hijos y manos derechas suyas en el gremio con cada candidato que apareciera en el horizonte peronista. De hecho Facundo Moyano, el más político de sus hijos, integró el Frente Renovador y por ese espacio llegó a asumir por segunda vez como diputado nacional hasta su renuncia al cuerpo en 2021. El gremialista de los peajes en la actualidad parece más ocupado en el mundo del espectáculo que en el de la política. La vinculación más nítida de Hugo con el PJ se concreta en la actualidad a través de su delegado en el triunvirato, Octavio Argüello, en la campaña del gobernador bonaerense, y en la articulación mediante otro de sus hijos, Hugo Antonio, abogado laboralista y actual diputado nacional.

El conteo de ausentes podría extenderse al histórico líder mercantil Armando Cavalieri (en principio más inclinado a Kicillof), a los dialoguistas Guillermo Moser (Luz y Fuerza, de cuyo gremio en la organización de San Fernando alegaron haber sumado a un segunda línea) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y a los transportistas Omar Maturano (La Fraternidad, maquinistas de trenes) y Roberto Fernández (Unión Tranviarios Automotor, colectiveros), dos de los más entusiastas patrocinadores de la campaña de Massa en 2023.

Ni siquiera en la comitiva de San Fernando, según constató El Destape, las presencias deberían considerarse apoyos lineales al tigrense. En rigor antes de la reunión entre los convocados ya advertían que la mayor expectativa del sector era conocer el impacto de la foto que surgiera de todos los participantes. Al día siguiente la evaluación era incluso menos entusiasta. “Si esto sigue así, con cada candidato por su lado y enfrentado al resto, Milei nos gana caminando”, le confió en reserva uno de ellos a este medio.