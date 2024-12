Cumbre de unidad del PJ: Axel Kicillof confirmó que irá a la reunión con Cristina Kirchner y Sergio Massa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que irá a la cumbre del Partido Justicialista (PJ) bonaerense. Así, se dará el encuentro junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y Sergio Massa. De todos modos, aclaró que su presencia será breve porque deberá estar en un acto multisectorial en el marco del quinto año de su gobierno y el primer aniversario de Javier Milei-.

El Partido Justicialista (PJ) Bonaerense, liderado por Máximo Kirchner, se reunirá hoy en el partido de Moreno. Al encuentro ya habían confirmado su asistencia la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, ex candidato presidencial en las elecciones de 2023 y líder del Frente Renovador. Sin embargo, hasta ahora Kicillof no había dado una definición.

"Voy a hacer al menos la pasada de ir ahí porque fui invitado", ratificó Kicillof al responder preguntas de la prensa en la conferencia que brindó junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el ministro de Desarrollo para la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, y la vicegobernadora, Verónica Magario.

De todos modos, el gobernador aclaró que se acercará a Moreno "en el marco de una agenda complicada" porque "hoy hay un acto nuestro importante por nuestros cinco años de gobierno", y señaló que "la invitación ocurrió al final de la semana pasada" cuando ya tenía esa agenda establecida.

Kicillof cruzó a Milei por el Presupuesto 2025

En otro tramo de su discurso, Kicillof criticó al gobierno de Javier Milei por no incorporar en el período de sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto del Presupuesto 2025. Denunció que, de esta forma, el Presidente "puede hacer lo que se le cante" y pronosticó que "el año que viene no vamos a tener democracia plena".

Para Kicillof que no se debata este proyecto "es una gravedad que solo puede ser solapada por la cantidad de barbaridades que ocurren diariamente" y advirtió que al no contar con el mismo "impide conocer los recursos que el gobierno nacional aplicará en las provincias". Al respecto, afirmó: "Puede hacer lo que se le cante Milei y es tremendamente grave".

La cumbre del PJ entre CFK, Kicillof y Massa

La convocatoria fue realizada por el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, mediante una carta abierta el pasado viernes, firmada por los apoderados del partido a nivel local. En ella, señaló que "se ha invitado a participar de esta reunión a la presidenta del Consejo Nacional Federal compañera Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador de la provincia de Buenos Aires compañero Axel Kicillof y al compañero Sergio Massa del Frente Renovador".

Como anticipó El Destape, Cristina Kirchner y Sergio Massa ya habían anticipado que estarán presentes. Con la confirmación de Kicillof, buscarán bajar la tensión dentro del peronismo tras los cuestionamientos del cristinismo al gobernador bonaerense por, supuestamente, haber apoyado la lista opositora encabezada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llevando a un distanciamiento político y personal inédito entre ambos.

El Consejo Provincial del PJ tendrá lugar en la reserva municipal 'Los Robles', un espacio afín a la actual presidenta del partido, ya que la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, es una de las vicepresidentas del PJ nacional. Este encuentro se da en la previa a que Cristina Kirchner asuma oficialmente como titular del PJ nacional el miércoles a las 18, en un acto que se llevará a cabo en la sede de la Universidad Metropolitana (UMET).