El PJ oficializó lo acordado y Máximo Kirchner presidirá el Congreso partidario

Tal como habían acordado el martes, el gobernador Axel Kicillof encabezó una reunión del Consejo del PJ bonaerense que, pese a las diferencias internas, transcurrió con relativa tranquilidad. Allí se confirmó la convocatoria al Congreso partidario para el sábado 21, cuando Máximo Kirchner será designado presidente de ese órgano. En un comunicado, los consejeros expresaron su "profunda preocupación" por la persecución contra el campo nacional y popular y reclamaron por la "inocencia, libertad y pleno ejercicio de sus derechos" de la ex presidenta Cristina Kirchner. En paralelo al encuentro en La Plata, volvió a abrirse la discusión por la reelección indefinida de los intendentes, que el Frente Renovador de Sergio Massa rechazó una vez más. "Yo espero que prospere", insistió Kicillof.

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Seguramente, el clima no hubiera sido el mismo si no hubiera existido esa cumbre previa entre Axel y Máximo en la gobernación donde terminaron de definir las características del encuentro. A principios de año, cuando quedó definido que el gobernador reemplazaría a Kirchner en la presidencia del PJ, también se acordó que el diputado pasaría a la titularidad del Congreso, el otro cuerpo partidario. Pero puso mucho tiempo y varias discusiones internas, por lo que algunos ponían en duda que ese acuerdo siguiera en pie. Sin embargo, Kicillof le confirmó a Máximo que todo seguía tal cual y consensuaron que el congreso se convocara para el 21 de noviembre a las 10. Por razones legales, el llamado de los congresales debía realizarse antes de fin de año.

En el comunicado destacaron también el modelo nacional de Javier Milei y el impacto económico que tiene en los hogares, respaldaron el reclamo del gobierno provincial por los 31 billones de pesos que Nación le adeuda a la provincia de Buenos Aires y acordaron la creación de una mesa de diálogo social y productivo que reúna a los sectores industriales, el campo y la representación sindical. "Todos los sectores tenemos vocación ante una situación tan comprometida como tiene nuestro pueblo,