Un hombre terminó internado tras perder el control y volcar con su UTV mientras conducía en los médanos de la zona limítrofe entre Pinamar y Costa Esmeralda, más conocida como La Frontera. Fue apenas horas después de otro accidente en el que resultaron heridos tres niños, uno de ellos de gravedad, en un choque de similares características ocurrido en el mismo lugar.

El episodio se registró durante la mañana del martes y volvió a encender las alertas por la circulación de este tipo de vehículos todo terreno en sectores de escaso control. Desde hace años que los turistas, pese a los accidentes, heridos y fallecidos, siguen acercándose a la zona a conducir entre los médanos sus camionetas, cuatriciclos y otros vehículos.

De acuerdo con los testimonios, dos personas se desplazaban en un UTV cuando el conductor ejecutó una maniobra incorrecta que derivó en el vuelco. En ese mismo sector circulaba otro rodado, ocupado por un instructor y un alumno que se encontraban realizando prácticas. Al advertir los gritos de auxilio, ambos se dirigieron rápidamente para ayudar.

Según trascendió, la víctima, de unos 45 años, estaba consciente pero sin poder moverse y debió ser trasladada de urgencia al hospital de Mar de Ajó. Allí se constató que sufrió una fractura de cadera y permanece internado bajo observación.

Otro accidente más

El lunes alrededor de las 20 horas en el acceso a La Frontera, una camioneta Volkswagen Amarok blanca chocó con una UTV de la marca CAN-AM, en la que se trasladaba Bastian, un niño de ocho años, y su padre. El hombre de 30 años que manejaba la UTV se dirigió con heridas en el rostro hasta un puesto de prevención, cargando en brazos a su hijo inconsciente y con un golpe en la cabeza.

En segundos, arribó al lugar otro vehículo con dos niñas de 7 y 9 años que también resultaron lesionadas. Una de ellas sufrió lesiones leves, pero la otra presentó un traumatismo facial y una fractura maxilar, por lo que debió ser derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata para recibir atención especializada.

Bastian permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Comunitario de Pinamar y, tras una primera cirugía de urgencia, deberá ser sometido a una nueva intervención quirúrgica este jueves 15 de enero.

A través de un comunicado emitido por la Municipalidad de Pinamar este mediodía, las autoridades detallaron que el niño "presenta leve mejoría" pero se deberá aguardar la siguiente operación.