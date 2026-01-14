Accidente en Pinamar: el nene de 8 años volverá a ser operado

Bastian, el niño de ocho años que resultó gravemente herido en un violento choque entre una UTV y una camioneta el pasado lunes en La Frontera de Pinamar, presenta una “leve mejoría” según el último parte médico oficial, pero su estado de salud sigue siendo crítico y reservado.

El menor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Comunitario de Pinamar y tras una primera cirugía de urgencia, deberá ser sometido a una nueva intervención quirúrgica este jueves 15 de enero.





A través de un comunicado emitido por la Municipalidad de Pinamar este mediodía, las autoridades detallan que el niño “presenta leve mejoría” y que en las últimas horas se inició el “descenso progresivo de inotrópicos”, medicación utilizada para sostener la presión arterial. Además, se indica que “no presenta signos de sangrado activo”, por lo que no requirió nuevas transfusiones.

La próxima intervención quirúrgica, planificada para este jueves, tiene como objetivo “retirar el packing previamente colocado” en la zona del hígado, un apósito especial que se utilizó para contener una hemorragia interna durante la primera operación.

El relato de la familia y un pedido de esperanza

Bettiana, la abuela de Bastian, brindó un emocionante testimonio en medios donde relató la angustia de la familia y defendió al padre del niño, quien conducía el vehículo al momento del accidente. “Desde mi punto de vista, no considero que haya hecho nada para poner en riesgo la vida de su hijo. Es un papá muy presente”, aseguró la mujer, explicando que en el momento del impacto todos llevaban puesto el cinturón de seguridad.

“Tienen una tenencia compartida con mi hija. En este momento, están los dos destrozados. No tienen fuerzas para nada, más que para estar en la puerta del quirófano y de la terapia intensiva apoyando la lucha de su hijo”, describió con crudeza. La abuela también confirmó que, por el momento, no será posible trasladar a Bastian a un centro de mayor complejidad debido a su estado crítico. Ante esta situación, la familia y la comunidad han organizado una “campaña de oración” y recibieron una importante respuesta solidaria: “Mucha gente se acercó a donar sangre”, confirmó la mujer.

Los detalles del violento choque múltiple

El accidente se produjo el lunes alrededor de las 20 horas en el acceso a La Frontera, una zona de quintas. Según la reconstrucción, una camioneta Volkswagen Amarok blanca chocó con una UTV (vehículo utilitario todo terreno) de la marca CAN-AM, en la que se trasladaba Bastian con su padre. El impacto fue de tal magnitud que el hombre de 30 años que manejaba la UTV llegó caminando y con heridas en el rostro hasta un puesto de prevención, cargando en brazos a su hijo inconsciente y con un golpe en la cabeza.

En segundos, arribó al lugar otro vehículo con dos niñas de 7 y 9 años que también resultaron lesionadas. Una de ellas sufrió lesiones leves, pero la otra presentó un traumatismo facial y una fractura maxilar, por lo que debió ser derivada en ambulancia al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata para recibir atención especializada. El caso es investigado por las autoridades locales para determinar las causas exactas del siniestro.





Un largo camino de recuperación para Bastian

Aunque los signos son levemente alentadores, el pronóstico para Bastian sigue siendo reservado. Los médicos a cargo esperan lograr “la mínima estabilidad” necesaria para poder evaluar un futuro traslado a un hospital de mayor complejidad, algo que por ahora no es posible. La nueva cirugía del jueves representa un paso crucial en su tratamiento, destinado a retirar el material de contención y evaluar la evolución del daño hepático.

La comunidad de Pinamar y seguidores en redes sociales continúan pendientes del estado del niño, acompañando a la familia con muestras de apoyo. La historia de Bastian vuelve a poner sobre la mesa debates sobre la seguridad vial en zonas de veraneo y el uso de vehículos especiales, mientras su lucha por recuperarse continúa minuto a minuto en la terapia intensiva.