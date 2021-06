Vergonzoso: Tras montar una operación, Bullrich no vio la exposición de Pfizer ante el Congreso

A la líder del macrismo le preocupaban tanto las negociaciones entre Pfizer y el Gobierno Nacional que no vio la exposición del laboratorio farmacéutico ante el Congreso de la Nación.

Este martes, representantes de farmacéuticas participaron de un plenario en el Congreso de la Nación donde brindaron explicaciones sobre las negociaciones con el Gobierno para la adquisición y elaboración de vacunas, después de la operación que montó Patricia Bullrich en donde denunciaba pedidos de coimas al laboratorio Pfizer. Muy en contra de su militancia, la exministra aseguró no estar muy enterada de lo expuesto por los laboratorios, en un móvil con Eduardo Feinmann por La Nación.

Tras finalizar una reunión de referentes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich participó de un móvil con el periodista ultramacrista, quien no dejó pasar la oportunidad de preguntarle qué opinaba sobre la exposición del gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer en la que afirmó que "se sigue avanzando en una negociación para un eventual acuerdo" además de que "no hubo pedido de pagos indebidos" en el marco del diálogo que mantuvieron con el Gobierno.

"¿Escuchó al CEO de Pfizer? Me parece que dijo cosas importantes, ¿no?", lanzó Eduardo Feinmann sin pasar por alto las distintas intervenciones, tanto del Gobierno Nacional como del laboratorio farmacéutico estadounidense, para desmentir rotundamente la operación que montó la macrista semanas atrás.

Sin ruborizarse, la exministra respondió: "Escuché de a partes. Más bien leí algunas de las cosas que dijeron, pero no escuché la presentación". Fiel a su estilo, para pasar la pelota para otro lado, definió: "Lo que sí escuché es que para este tiempo podríamos haber tenido 8 millones de vacunas y que tuvieron un cumplimiento del 99 por ciento en sus contratos".

A continuación, Bullrich no dejó pasar la oportunidad de retomar su férrea militancia en torno a la liberación de las restricciones determinadas por el Gobierno Nacional para frenar los contagios de coronavirus y expresó: "Esto me da un gran dolor porque podríamos tener mejor apertura de la economía y de las clases".

Lo que la macrista tampoco vio es que, durante su exposición, Nicolás Vaquer confirmó que el laboratorio está en "conversaciones con el Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica" para la compra de vacunas. Al ser consultado sobre "qué fue lo que impidió el acuerdo", el representante de Pfizer explicó que "el marco legal no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer que tienen que ver con la indemnidad y otras cuestiones".

Pese a la confirmación de que las negociaciones continúan entre el Gobierno y el laboratorio, Bullrich al no estar enterada siguió insistiendo con un posible fracaso de las mismas. "Esto no es una oportunidad perdida, es peor. Las explicaciones que dieron no nos alcanzaron porque si había un problema en los términos contractuales se podrían haber arreglado", expresó.