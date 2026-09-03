Petrecca mostró un guiño a la UCR, pero el radicalismo baja el tono a la foto

El universo opositor bonaerense sumó una foto de alto impacto en las últimas horas. El senador del PRO, Pablo Petrecca, se mostró con el presidente del Comité radical provincial, Emiliano Balbín, con la intención de fortalecer el armado de una alternativa al peronismo basada en coincidencias programáticas, el diálogo y el consenso. Sin embargo, desde la UCR advirtieron que se trató de un cruce informal en un escenario en el que simplemente coincidieron.

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La foto se dio en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del encuentro Urban Cities, y se suma a las conversaciones que Petrecca mantiene desde hace meses con intendentes y legisladores provinciales y nacionales. El exjefe comunal de Junín posó como legislador, pero también como vicepresidente del partido: una figura con juego propio que el año pasado no acordó con La Libertad Avanza para las legislativas, pero que en el ritondismo consideran integrable al esquema de 2027.

Petrecca habla con Mauricio Macri, pero también con el resto de la dirigencia. Hay quienes lo ubican como el candidato preferido del titular del PRO nacional, aunque en el entorno del expresidente le bajan el tono a esa versión. Por lo pronto, el senador amarillo traza un objetivo de tres aristas: recorrer la provincia para llevar los reclamos territoriales al Senado, fortalecer al partido y dialogar con todos los sectores que coincidan en armar un proyecto para derrotar al kirchnerismo en 2027.

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Ese planteo formó parte de la charla con Balbín. Tras la reunión, Petrecca sostuvo que "la construcción de una alternativa electoral para gobernar la provincia debe nuclear a los mejores y basarse en el diálogo, los consensos y los proyectos que pongan fin a las necesidades de los bonaerenses". En ese sentido, agradeció al dirigente radical por "la charla y el debate de ideas para fortalecer esta construcción".

Sin embargo, en la UCR le quitaron dramatismo a la foto y aclararon que se trató de un encuentro informal tras coincidir en el evento, como ocurre con otros dirigentes. De hecho, el titular del Comité mantendrá reuniones institucionales con referentes de diversos espacios y cualquier decisión que tome el partido ocurrirá el año que viene en el marco de la Convención provincial.

En la conducción del PRO no dan por cerrado un acuerdo con el radicalismo, pero reconocen su valor estratégico: el partido centenario aporta puntos clave en un distrito donde no hay balotaje y se gana por un solo voto de diferencia. El potencial candidato de esa ingeniería, Diego Santilli, aseguró a Clarín que trabajan en un esquema conjunto entre el PRO, La Libertad Avanza y la UCR para "no volver a regalarle la provincia a los que la han destruido". En esa línea, eligió al radical Maximiliano Abad como un referente opositor con el que podría tomarse un café y, aunque no confirmó su postulación, dejó en claro su aspiración bonaerense.







Por su parte, Petrecca camina las distintas secciones electorales desde los últimos comicios con la idea de acercar respuestas legislativas a las demandas locales y tejer puentes políticos. "Llegó la hora de trabajar seriamente para salvar a la provincia del kirchnerismo y con ese objetivo trabajo para sumar a todos los que pensamos parecido", sintetizó el senador. Consultados sobre si esa convocatoria contempla a los libertarios, en su entorno no dejan dudas: "Incluye a todos los que quieran ser parte".