“Si el peronismo no está en condiciones de organizar una interna, dediquémonos a otra cosa”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, hombre de confianza de Axel Kicillof. “Me gustaría que podamos competir, siempre y cuando no encontremos una síntesis”, sostuvo el diputado Máximo Kirchner. La idea de organizar una interna partidaria empieza a ganar terreno tanto en el kicillofismo como en el cristinismo. Si el Gobierno consigue suspender las PASO, como todo indica, la propuesta es llevar a las urnas al menos la definición de la candidatura presidencial. “No nos podemos quedar llorando. Si dejamos que Milei le maneje la agenda al peronismo, estamos fritos”, sostenía un dirigente de peso alineado con el gobernador bonaerense.

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Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, los gobernadores peronistas y los jefes de los bloques legislativos se habían reunido dos veces, primero en el Hotel Emperador y después en la Casa de La Pampa. De esos encuentros salieron con una prioridad electoral: sostener las PASO. Puertas adentro, muchos dirigentes se preguntaban qué habían hecho para defenderlas y a quiénes habían llamado para sumar votos contra la suspensión. La jugada del Gobierno, que apunta a mejorar las chances electorales de Javier Milei y a evitar que su gestión entre en una etapa de mayor inestabilidad, se conocía de antemano. El oficialismo consiguió las firmas para el dictamen y el Senado tratará el proyecto el jueves próximo. En la Casa Rosada aseguran que les sobrarán votos en el Senado y que en diciembre tendrán también mayoría en Diputados.

Si se suspenden las PASO, el peronismo deberá decidir si busca un acuerdo para presentar una candidatura única o si organiza una interna. “Si vos me hubieses dicho lo que pasó con Alberto salió bien, bueno, hagámoslo de nuevo. Salió mal. No lo hagamos de nuevo”, sostuvo Bianco en una entrevista con Letra P. Entre los distintos sectores hay consenso en evitar que un eventual acuerdo de unidad vuelva a condicionar la autoridad de quien llegue a la Presidencia, como ocurrió con el Frente de Todos. “Hoy no hay un dispositivo de poder que ordena”, admitió Máximo Kirchner en el stream Sakura. Como planteó Bianco, organizar una interna presidencial como la de 1988 puede ser difícil. Y cerrar un acuerdo también, sobre todo cuando los sectores ni siquiera tienen una mesa común donde discutirlo.

“Si el peronismo decidió que resolvería sus candidaturas en una interna, tenemos que seguir adelante con nuestra decisión. No puede ser que porque Milei consiguió los votos en el Congreso nosotros cambiemos nuestros planes, sería un papelón”, comentaba un dirigente al tanto de las conversaciones dentro del peronismo. “Por lo menos, tenemos que decir que podemos organizar una interna, después veremos qué hacemos”, decían cerca de Kicillof. Algunos todavía confiaban en que las ausencias de legisladores de bloques provinciales en el Senado o en Diputados pudieran trabar la suspensión de las PASO. Otros se lamentaban por el tiempo perdido. El Gobierno había anticipado la jugada y podía conseguir los votos con sus aliados habituales. Ya en marzo, cuando lanzó su precandidatura presidencial, el senador sanjuanino Sergio Uñac le había enviado una carta al Consejo Nacional del PJ, que preside Cristina Kirchner, para proponer una interna antes de fin de año y evitar que la definición dependiera de lo que hiciera el oficialismo. No lo escucharon.