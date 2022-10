Kicillof reveló una enseñanza que le dejó Néstor, en el homenaje por su muerte

A 12 años del fallecimiento del expresidente, el gobernador bonaerense recordó el sueño que propuso y remarcó la importancia del Estado.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó al expresidente Néstor Kirchner al participar en un acto homenaje a 12 años de su fallecimiento en el edificio de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal. "Néstor no vino solo a proponernos un sueño, sino a hacerlo realidad: nos llamó a despertarnos, militar y dejar de soñar solos para construir de forma colectiva", afirmó durante la tarde del jueves, cuando dejaron a la vista una placa para conmemorar al ex mandatario.

Acompañado por los secretarios generales de la CTA, Hugo Yasky, de ATE Capital, Daniel Catalano, y el subsecretario de Ejecución de Obra Pública de la Nación, Edgardo Depetri, el máximo mandatario bonaerense manifestó: "Cuando Néstor nos decía que pertenecía a una generación diezmada, que había sufrido la pérdida de miles de compañeros y compañeras, estaba despertando a otra generación que volvía a sentirse parte de un proyecto y a creer en la política". Y agregó: "Después de muchas frustraciones, nos enseñó que cuando el Estado está en manos de la clase trabajadora, puede ser un instrumento para transformar y brindar dignidad a nuestro pueblo".

Al mismo tiempo, Kicillof recordó: "Néstor vino a continuar los anhelos que tuvimos cuando volvió la democracia y aplicó desde el Estado las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Junto a Cristina, encabezó un Gobierno que permitió juzgar a los responsables de la Dictadura, recuperar la ex ESMA y bajar los cuadros de los represores". Y sostuvo: "Estamos en una coyuntura de mucha complejidad y confusión, en donde la clave es volver a lo que Néstor detalló como su modelo económico basado en el crecimiento con inclusión, con cimientos en la demanda, el consumo y los ingresos populares. No hay forma de que la economía se expanda y a las pymes les vaya bien si no es a través de la inclusión social y la distribución de la riqueza".

Por su parte, Yasky subrayó: "Estamos construyendo un momento político para mirar al futuro con esperanza. Nuestro programa sigue siendo el de la distribución de la riqueza, la defensa de los derechos humanos y la unidad de América Latina: el ideario de quienes dejaron su vida para luchar por una patria justa, libre y soberana". Mientras que Catalano señaló: "Néstor fue un adelantado, un hombre que pensó en la igualdad, en el matrimonio igualitario, la recuperación del sistema previsional y el empleo: fue abrazando todas las deudas que había con nuestro pueblo, nos jerarquizó y nos dio a las y los trabajadores un lugar de mucho protagonismo. Hubo 12 años de inclusión social en los que los pibes y las pibas dejaron de ir a comer a los comedores para poder comer en sus casas, y eso fue porque hubo un Estado presente y una planificación para que nuestro pueblo pueda vivir con dignidad".

El subsecretario Depetri manifestó: "A Néstor lo quiero recordar desde el lugar del presidente que reivindicó a los trabajadores argentinos y puso al Estado al servicio del pueblo, utilizando todas las herramientas para ponerle un freno a la voracidad de los grupos económico". Y añadió: "Hoy más que nunca tenemos que reivindicar ese ciclo de nuestra historia para volver a poner un norte, una perspectiva y un camino por donde transitar".

Sobre el cierre, Kicillof volvió a tomar la palabra: "Esta es una fecha con sentimientos encontrados: es muy difícil conmemorar la muerte de Néstor hace 12 años porque todos los que estamos aquí sabemos que Néstor no se murió". Y concluyó: "Hoy la disyuntiva es si vamos hacia el proyecto ajustador de la derecha, que baja los salarios y las jubilaciones, o si vamos a volver a trabajar por los derechos”. “Honrar a Néstor es organizarnos y dar esa discusión y ese debate".

Participaron también el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; las ministras de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el ministro de Trabajo, Walter Correa; el diputado Daniel Gollan; las diputadas Vanesa Siley y Agustina Propato; y el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; e integrantes de las Madres de Plaza de Mayo.