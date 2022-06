Kicillof: "No tengo conocimiento de la cantidad de planes que hay " en la Provincia

Lo afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien destacó el planteo de Cristina Fernández de Kirchner de eliminar la intermediación de las organizaciones en las prestaciones. Remarcó que las provincias y los municipales conocen la realidad social y laboral.

En medio de la disputa oficialista por el reparto de los planes sociales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reveló que desconoce cuántos titulares activos de estos beneficios hay en el territorio bonaerense, lo que refuerza el reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la "tercerización", es decir, la intermediación de las organizaciones en las prestaciones. El gobernador había viajado el viernes pasado a Chaco, donde participó de la reunión de la Liga de Gobernadores peronistas, que organizó Jorge Capitanich, en la que se puso en discusión precisamente la "federalización" de los planes sociales, bajo la premisa de que se "federalicen" para que sean coordinados por las provincias y municipios.

En este marco, el gobernador aclaró que, en primer lugar, "no hay ningún factor dentro del Frente de Todos que no esté de acuerdo en la necesidad de que los programas, los planes, se transformen en trabajo genuino, de calidad, formal: en eso estamos todos de acuerdo". No obstante, admitió que "en el caso de la provincia de Buenos Aires, aparentemente hay 800 mil planes" pero aclaró que él no conoce el número exacto. "No tengo detalles, no tengo conocimiento de la cantidad de planes que hay otorgados en la provincia de Buenos Aires", sostuvo en una entrevista en Página 12.

En este sentido, insistió con el objetivo de convertirlos en trabajo, por lo que insistió en que cada una de las provincias tiene que poder contribuir en esto porque "tanto los gobernadores como en el caso de la provincia de Buenos Aires, los intendentes, son los que conocen con más precisión la realidad laboral y social de sus distritos". "A eso llamamos federalización. No para apropiarse o para tironear por quién es el que administra los planes en sí, si no más bien cómo se hace para que se puedan transformar lo más rápida y eficazmente posible en empleo. Ya sea empleo a través de la economía social y popular, o directamente la aparición de empleo formal privado", agregó.

En este sentido, confirmó que no cuenta con la nómina de la cantidad de titulares de Potenciar Trabajo que tiene la Provincia. "No, ni la nómina de los beneficiarios tampoco. Ni la distribución por municipio. Estimamos 800 mil y, para poner un parámetro, la nómina de trabajadores del Estado provincial es de alrededor de 650 mil, o sea que es necesario trabajar ahí", enfatizó.

Por último, Kicillof se refirió al planteo de la vicepresidenta sobre la "tercerización" de los planes sociales. "No es el Estado el que está involucrado directamente en la administración, control y seguimiento, tampoco en la superación, que sería transformar estos planes en trabajo. Yo simplemente hablo de la realidad. Y de que hay un compromiso y una vocación de la Liga de Gobernadores de trabajar en esto", completó.

Cuál es el proyecto para convertir planes en empleo del que habló Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, que propuso eliminar la intermediación de las organizaciones en las prestaciones, hizo referencia al proyecto del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, para "transformar los planes sociales en trabajo”.

En diálogo con El Destape, el intendente dio detalles sobre la charla que mantuvo con la vicepresidenta. “Le presenté un proyecto muy novedoso”, aseguró y agregó que en su distrito “hay 334 programas Potenciar”. En ese sentido, la idea de Zurro es “firmar con convenio con Zabaleta (ministro de Desarrollo de la Nación) para que desde el Municipio podamos aportar un plus con el que le pagaríamos la obra social que sería IOMA.

“Estamos hablando de unos $2.500.000 y entonces tendrían un régimen laboral de 20 horas, y así los capacitaríamos en distintos oficios como puede ser carpintería, corte de pasto, y demás trabajos”, dijo. Para el dirigente, “nadie pasa de la pobreza estructural a tener un trabajo pleno de un día para el otro”. El hecho de capacitarlos implicaría también que “en el medio no sean discriminados por estar cobrando un Programa, sino que se estarían capacitando. Yo no quiero mano de obra barata”, afirmó.

Respecto de la duración de la capacitación, Zurro señaló que “será hasta que la Argentina esté en pleno empleo”. En relación a la recepción de la propuesta por parte de Cristina Fernández, el jefe comunal dijo que “cuando tenés una idea y se la presentás a Cristina, ella te la potencia. Lo vio muy bien, ella es mi jefa y la quiero en 2023”. Además disparó contra un sector del Frente de Todos: “Yo no formo parte del grupo de ingratos como muchos ‘Chinos Navarros’”.