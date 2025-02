Bianco replicó a Julián Álvarez: "Más obras de Kicillof para Lanús"

El equipo del gobernador bonaerense Axel Kicillof respondió a los ataques del intendente de Lanús, Julián Álvarez, quien salió rápidamente a cuestionarlo por el lanzamiento de su espacio Movimento Derecho al Futuro. El jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, remarcó en sus redes sociales las obras para los vecinos que está llevando adelante la gestión de Kicillof en ese municipio. "¡La provincia no para!", replicó.

El intendente criticó el lanzamiento del espacio en su cuenta de X, a través de la cual le pidió que intervenga para unificar "nuevamente el bloque de concejales". En el texto, había cruzado directamente al gobernador: "He visto, además, que uno de los integrantes del MDF que usted conduce es el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, quien hace poco más de un año rompió el bloque de concejales en nuestra ciudad de Lanús, cómo lo ha hecho en otros municipios peronistas, la cual recuperamos luego de 8 años de macrismo. Cuando le pedí en aquel momento que nos ayude a hablar con el intendente de Avellaneda para no dividir al peronismo en Lanús, usted gobernador me contestó que no lo conducía a Ferraresi y no podía hacer nada".

Kicillof lanzó este sábado MDF, que se posiciona dentro del peronismo para ser la cabeza de la confrontación con el modelo político y económico del gobierno nacional de Javier Milei. Con el apoyo de una larga lista de nombres claves del PJ bonaerense y nacional, el dirigente llamó a “construir una gran fuerza” anti Milei. “El peronismo enfrenta un desafío histórico: reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad que lleva adelante el Gobierno Nacional de Javier Milei”, señaló el comunicado que lo firman más de 200 dirigentes de la política, movimientos sindicales -incluida la CGT y las dos CTA-, y agrupaciones de todo tipo.

"Este espacio viene a sumar y multiplicar... porque vi compañeros que confundieron las operaciones matemáticas y dijeron que esto venía a restar y dividir", remarcó en ese sentido este lunes Carlos Bianco en El Destape Radio. La respuesta apunta a La Cámpora, agrupación que criticó el lanzamiento por considerarlo "inoportuno" y por señalar al mandatario como el dirigente que "rompía" y "dividía" dentro del peronismo. De cara a la discusión por el sistema electoral y la disputa por la lapicera para la confección de las listas, el gobernador se posiciona con la construcción de un movimiento que lo pone de igual a igual y le disputa la silla de liderazgo a Cristina Fernández, dos veces presidenta y actual titular del PJ Nacional.

Ese discurso de confrontación fue el que eligió Álvarez. "En el día de ayer escuché a su ministro de Gobierno decir que el nuevo espacio político que lanzó ´no es para dividir sino para multiplicar´ y que ´contiene a muchos compañeros que no estaban contenidos en ningún lado´", comenzó su descargo el intendente.

"He visto, además, que uno de los integrantes del MDF que usted conduce es el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, quien hace poco más de un año rompió el bloque de concejales en nuestra ciudad de Lanús, cómo lo ha hecho en otros municipios peronistas, la cual recuperamos luego de 8 años de macrismo", continuó.

Y especificó su reclamo: "Cuando le pedí en aquel momento que nos ayude a hablar con el intendente de Avellaneda para no dividir al peronismo en Lanús, usted gobernador me contestó que no lo conducía a Ferraresi y no podía hacer nada. Teniendo en cuenta que ahora el intendente Ferraresi forma parte del espacio político que usted conduce, y luego de escuchar a su Ministro decir que no es un espacio que busque dividir, quiero pedirle que por favor unifique nuevamente el bloque de concejales ya que la única división que existe hoy en el Concejo Deliberante es de una concejala que ahora pertenece al MDF que lo tiene a usted como referente y conductor.

Camino al desdoblamiento

Respecto del sistema electoral que se utilizará en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno se refirió a las PASO - que en Nación fueron suspendidas -: "Le pedimos a los legisladores que con urgencia traten este tema y tomen una definición". "El gobierno de la provincia de Bueons Aires, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires se tienen que poner a organizar las elecciones. A lo sumo, el Gobernador podría poner una fecha para las PASO pero no puede eliminar las PASO", detalló el funcionario.

Consultado sobre la posibilidad de realizar desdoblamiento, que implique que la elecciones provinciales se realicen una vez efectuadas las nacionales - idea que pregona Sergio Massa -, Bianco la desterró de cuajo: "Es impraticable". "Desde el punto de vista organizativo y operativo es impracticable hacer las elecciones provinciales luego de las nacionales porque el tiempo que queda es muy corto. Tendríamos una elección Nacional el 26 de octubre y la otra tendría que ser la primera semana de noviembre, y no dan los tiempos organizativos", cerró.